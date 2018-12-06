Gizli kamera yerleştirip yakalattı
Ataşehir’de ev sahibi M.N.U. kasadan 400 bin TL ve değerli eşyalar çalınınca eve gizli kamera yerleştirdi. Görüntüleri incelediğinde hırsızlık olayını eve gelen temizlikçinin yaptığını gördü. Şikayeti üzerine temizlikçi F.A gözaltına alındı.
Ataşehir, Barbaros Mahallesi’nde lüks bir sitede yaşayan M.N.U., evde temizlik yapması içim F.A ile anlaştı. M.N.U, F.A. işe başladıktan bir süre sonra evden bazı eşyalarının kaybolmaya başladığını fark etti. Kapıda zorlama olmaması üzerine temizlikçiden şüphelendi. 2 ay içinde 400 bin TL de para kaybolunca eve gizli kamera yerleştirdi. Kamera görüntülerini inceleyince temizlikçinin hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini gördü.
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu. Polis temizlikten sonra evden çıkan F.A’yı gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında 40 bin TL, M.N.U.’ya ait banka kartları, 3 bin 800 lira değerinde cüzdan, 15 liralık ziynet eşyası, 2 bin 500 TL değerinde gözlük, ayakkabı ve birçok aksesuar ele geçirildi.
Şüpheli F.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, ele geçirilenler ise ev sahibine teslim edildi.
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