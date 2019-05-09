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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
09.05.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

'Gizli görev' diyerek define kazısı yapan albay ve emniyet müdürü için flaş karar

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'Gizli görev' diyerek define kazısı yapan albay ve emniyet müdürü için flaş karar

BOLU'nun Güney Felakettin köyünde, çıkan hazineyi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne götürecekleri ve gizli görevde olduklarını söyleyerk define amaçlı kazı yaparken gözaltına alınıp, mahkemece tutuklanan 5 kişiden albay Kadri Y. ile emniyet müdürü Metin K., avukatlarının itirazları üzerine tahliye edildi.

Ankara'da görevli emniyet müdürü Metin K. ve Albay Kadri Y., 14 Nisan'da, Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ile görüşerek gizli görev için kazı yapmaya geldiklerini söyledi. Albay Kadri Y. ve emniyet müdürü Metin K., Bolu İl Jandarma Komutanı'na Güneyfelakettin köyünde kazı yapacaklarını, 'Hacı' isminde kişi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden bir kişi tarafından yönlendirildikleri söyledi. Metin K. ve Kadri Y., kazıdan çıkarılacak malzemelerin Ankara'da külliyeye götürülerek, gizli ödeneğe aktarılacağını ve kendilerinin de bu konuda gizli görevlendirildiklerini söyledi. Daha sonra Metin K. ve Kadri Y. ile 14 kişilik ekip, iş makineleri ve 2 TIR'la Güneyfelakettin köyünde kazı çalışmasına başladı. Durumdan şüphelenen Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, konuyu Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi. Başsavcılık, konuyu araştırınca böyle bir gizli görev olmadığını tespit ederek, jandarmaya operasyon talimatı verdi. Jandarma ekipleri, kazı yapılan alana operasyon düzenledi. Albay Kadri Y. ve emniyet müdürü Metin K. ile üst düzey bürokrat, şirket yöneticisi ve siyasilerin de aralarında bulunduğu toplam 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Ankara KOM Şube'de görevli emniyet müdürü Metin K., Ankara'da görevli Albay Kadri Y. ile Hasan Karagöz, Faruk Erol ve Hasan Sezer Çelebi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Albay Kadri Y. ve emniyet müdürü Metin K.'nin, avukatlarının itirazı üzerine önceki gün tahliye edilmelerine karar verildi. Operasyonla ilgili tutuklu sayısı, 3'e düştü.

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