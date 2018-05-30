'Gizli geçitli' örgüte şafak baskını

Özel ekibin 6 ay önce başlattığı çalışmada, “Sezginler grubu” olarak bilinen suç örgütü deşifre edildi. Polis, dün sabaha karşı 64 adrese eşzamanlı baskın düzenledi. Organize polisinin yanı sıra Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Özel Harekât polisinden oluşan 300 kişilik ekiple yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı çıkartılan 59 kişiden 40’ı yakalandı.



Suç örgütü liderleri “Hacı” lakaplı Göksel ile kardeşi Sinan Sezgin’in yanı sıra örgüt ile bağlantılı çalışan Özel Harekât polisi A.G., Hava Kuvvetleri’nde görevli astsubay M.E., Mamak Jandarma’da görevli astsubay G.S., nüfus memuru A.İ., zabıta G.A. da gözaltına alındı.



Operasyonda bir savcı hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Suç örgütünün, kumar oynattıkları bölgelerde baskını önceden haber veren asker, polis, zabıta ile çek senet imzalattıkları kişilerin kimlik bilgilerini veren nüfus memuruna aylık maaş verdiği iddia edildi. Borcunu ödemeyenlerin gayrimenkullerine zorla el koyan örgütün, günlük 100 bin lira para topladığı ileri sürüldü. Örgütün ayrıca birçok esnaf ile işinsanını da haraca bağladığı, haraç ödemeyen kişileri kaçırarak işkence yaptığı belirlendi.



KELEPÇE, COP, EL BOMBASI

Örgüte ait bir lokalde bulunan mescitteki kitaplığın arkasına gizlenmiş cephanelik belirlendi. Gizli bölmede, 2 pompalı tüfek, bir tabanca, tabancaya ait 2 şarjör, onlarca pompalı tüfek fişeği ele geçirildi. Apartman boşluğunda bulunan elektrik panosu içinde, daire içindeki vitrinin arkasında yapılan özel bölmelerde çok sayıda tabanca, pompalı tüfek, el bombası, sis bombaları, balta, cop, kelepçe, kasatura bıçaklar da ele geçirildi. Ani polis baskınlarına karşı önlem olarak yapılan, kapı gibi açılan ayakkabılıktaki bölmenin bina boşluğuna ve otoparka çıktığı anlaşıldı.



