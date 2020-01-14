Gizli buzlanma kazaya yol açtı: 3 yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Yatağan-Kavaklıdere karayolu Tilkiler mevkisinde meydana geldi. Serkan Harman (37), yoldaki buzlanma nedeniyle yönetimindeki 48 YG 353 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yol kenarındaki duvara çarptı. Sürücü Harman ile birlikte kazada Uğur Şahin (27) ve Melih Topal (19) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.