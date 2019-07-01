'Gizemli yol'a gelip, deneme yapıyorlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Gizemli yol'a gelip, deneme yapıyorlar
GeriGündem 'Gizemli yol'a gelip, deneme yapıyorlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)
01.07.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

'Gizemli yol'a gelip, deneme yapıyorlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Gizemli yol'a gelip, deneme yapıyorlar

ERZURUM'da, Palandöken Dağları'ndaki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne çıkan yolda yer alan 200 metrelik 'gizemli yol' ilgi görüyor. Yolun başında kontağı kapatılan otomobillerin yokuş yukarı çıkmasına tanık olunduğunu duyanlar, buraya gelip, deneme yapıyor.

Kentte özellikle hafta sonları yaklaşık 200 metrelik yolda araçlarıyla olacaklara tanıklık etmek isteyenler, bölgede zaman zaman yer bulmakta güçlük çekiyor. Belediye tarafından 'Gizemli yol başlangıcı' yazılı tabelanın yanındaki diğer tabelada ise '1- Aracı durdurunuz, 2- Vitesi boşa alınız, 3- Frenden ayağınızı çekiniz, 4- Denemeye başlayabilirsiniz' yazısı bulunuyor.

Gizemli yola gelip, deneme yapıyorlar

'Gizemli yol'u görmek için Diyarbakır'dan geldiğini aktaran Semra Çetin, "Böyle bir yol var, dendi biz de geldik; ama şaşırdık ve anlam veremedik. Neye bağlayacağımızı da çözemedik. Metalik bir şey mi var aşağıda yoksa göz yanılması mı, bilemedik. Herkes gibi biz de şaşırdık.

Bizim için gerçekten ilginç bir deneyim oldu. Bazı arkadaşlarımız buna inanmamıştı. Birebir olayı yaşayınca çok heyecanlandılar. Elbet burası için bir bilimsel açıklaması vardır. O açıklamanın da buraya yazılması lazım. Okuyup, bilinçlenmek isterdik" diye konuştu.

Bazı kişiler ise yola su dökerek ya da top bırakarak, eğitimin ne tarafa doğru olduğunu çözmeye çalıştı.

ABD'deki Nevada Üniversitesi'nin Makine Mühendisliği Bölümü enerji sahası öğretim üyesi Prof. Dr. Yunus Çengel, 2008 yılında, su terazisi ile yaptığı deneyden sonra "Manyetik bir alan ya da keramet söz konusu değil. Tamamen göz yanılması. Yokuş yukarı gibi gözüküyor; ama rampa aşağı bir yol" demişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
'Sıkıntı olmadan bu süreci aşacağız'
Hastalık bulaştırdı, bıçakla saldırdı! Burun kıran akademisyen...
İhbara giden polis kendini film gibi olayın içinde buldu
Manukyan'ın dev mirası! Şimdi o da harekete geçti