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    Gizemli lahitin kapağı açıldı! Kayseri'de bulunmuştu

    İHA
    10.03.2018 - 13:42 | Son Güncelleme:

    Kral mezarı olduğu tahmin edilen, açıldığında aile mezarı olduğu anlaşılan lahitten, 4 kafatası, bir göz yaşı şişesi ve bir de neden yapıldığı henüz bilinmeyen bir bilezik çıktı

    Kayseri'de dün bir mahkeme araması esnasında tesadüfen çıkan lahit açıldı. Yaklaşık 10 ton civarındaki lahitten aile mezarı çıktı. Kayseri'de dün bir iş yerinde yapılan mahkeme araması sonucunda tesadüfen çıkarılan lahit, bugün açıldı. Kral mezarı olduğu tahmin edilen, açıldığında aile mezarı olduğu anlaşılan lahitten, 4 kafatası, bir göz yaşı şişesi ve bir de neden yapıldığı henüz bilinmeyen bir bilezik çıktı.

    Vatandaşların da meraklı bakışlarla takip ettiği Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki lahit açılışına Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu katıldı.

    "4 KİŞİLİK AİLE MEZARI BULUNDU"

    Vali Süleyman Kamçı, konuyla ilgili açıklamasında, kapağının 3 buçuk ton, toplam ağırlığının da 10 ton civarında tahmin edilen bin 700 yıllık lahitten, tahmin edildiği üzere bir kral mezarı değil, aile mezarı çıktığını söyledi. Vali Kamçı, "4 kişilik bir aile mezarı bulundu. Bin 700 yıl öncesinden kalma bir eser. Gözyaşı şişesi sağlam kalmış. Şimdiden sonra arkeologlarımız gerekli çalışmaları yapacaklar. Sadece bu mezarla kaldığını düşünmüyoruz. Arka taraflarda başka eserler ve mezarlar da çıkabilir. Burası artık bir araştırma alanı oldu, gerekli çalışmalar yapılacak" diye konuştu.

    Vali Kamçı, çevrede var olduğu tahmin edilen diğer eserlerin, lüks binaların altında olması durumunda, bina zeminlerine zarar vermeden arama yapılacağını da sözlerine ekledi.

    Etiketler: Kayseri , lahit , mezar , kral mezarı , gözyaşı şişesi , gündem
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