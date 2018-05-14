'Gizemli KÄ±z' ikiye bÃ¶ldÃ¼

Ã‡epni Mahallesi'ndeki Ulu MezarlÄ±k gÃ¶revlileri, 26 Nisan gecesi, siyah kÄ±yafetli, ayaÄŸÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± ayakkabÄ±larÄ± olan bir genÃ§ kÄ±zÄ±n mezarlÄ±ÄŸa gelerek, Fatma Ã‡iftÃ§i'ye ait mezarÄ±n baÅŸÄ±nda konuÅŸup, aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etti. GÃ¶revliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genÃ§ kÄ±zÄ± aynÄ± mezarÄ±n baÅŸÄ±nda aÄŸlarken gÃ¶rdÃ¼. Gizemli kÄ±z, 1 MayÄ±s gecesi yeniden ortaya Ã§Ä±ktÄ±. MezarÄ±n baÅŸÄ±na gelen genÃ§ kÄ±z, polisin elinden son anda kurtulup, sÄ±rra kadem bastÄ±. Bir aÄŸaca da Fatma Ã‡iftÃ§i'nin mezarÄ±nÄ± gÃ¶rebilecek ÅŸekilde kamera yerleÅŸtirildi. Ancak tÃ¼m Ã§abalara karÅŸÄ±n bir sonuÃ§ alÄ±namadÄ±. GÃ¼nlerce hem Ã‡orum'dan hem de diÄŸer illerden vatandaÅŸlarÄ±n yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸi olayla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren polisin, gizemli kÄ±zÄ±, mezarlÄ±k yakÄ±nlarÄ±ndaki evinde bulduÄŸu iddia edildi. GÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinden kimliÄŸi belirlenen ancak ismi aÃ§Ä±klanmayan kÄ±zÄ±n, ruhsal sorunlarÄ± nedeniyle hastanede tedavi ettirildiÄŸi belirtildi.

'Gizemli kÄ±z' olayÄ± Ä°l KÃ¼ltÃ¼r Turizm MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼ de harekete geÃ§irdi.Â Ã‡orum Ä°l KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼r VekiliÂ Ã–mer Arslan, "Bu tÃ¼r efsanelerin,Â yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgede turizme bÃ¼yÃ¼k katkÄ±sÄ± bulunmaktadÄ±r. Ä°limizin tanÄ±tÄ±mÄ±nda da bir efsane araÅŸtÄ±rÄ±rken bir anda da bu konu geliÅŸmiÅŸtir. Sadece sosyal medyanÄ±n yazdÄ±ÄŸÄ± hikayelerden efsane geliÅŸtireceÄŸiz. Ã‡alÄ±ÅŸmayÄ± onay iÃ§in bakanlÄ±ÄŸa ileteceÄŸiz" dedi.Â

Ã‡orum Belediye BaÅŸkanÄ± Zeki GÃ¼l iseÂ Ã–mer Arslan'Ä±n deÄŸerlendirmesine katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Ben Ã‡orum'un 'gizemli kÄ±z'laraÂ ihtiyacÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Ã‡orumâ€™un kendisinin gizeminin Ã§Ã¶zÃ¼lmesi, 7- 8 bin yÄ±llÄ±k tarihi olan, coÄŸrafi Ã¶zelliÄŸi ve gÃ¼zelliÄŸi olan kentin, sanki sadece kÃ¼Ã§Ã¼k hesaplarla kÃ¼Ã§Ã¼k projelerle planlarla ilerleyen, bunlarÄ±n yÃ¼zÃ¼nden tanÄ±nmÄ±ÅŸ gibiÂ il olmasÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. TÃ¼m basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± Ã‡orumâ€™a davet ediyorum. Ev sahibi olarak davet ediyorum. 'Gizemli kÄ±z'dan Ã§ok daha gÃ¼zel haberleri onlara sunarÄ±z, diye de teminat veriyorum. Bu kÄ±zÄ±mÄ±zÄ±n psikolojisinin normal olmayan bir vatandaÅŸÄ±mÄ±z olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸtik ve mezarlÄ±kta bizim mezarlÄ±klar mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan tespit edildi ve daha sonra emniyet yetkililerinden yardÄ±m istenerek normal olmayan bir vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n mezarlÄ±ÄŸa gece gelerek, aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸlerdi. Bu meselenin bizim sÃ¶ylediÄŸimiz ÅŸekliyle psikolojisi normal olmayan bir kÄ±zÄ±mÄ±zÄ±n netice itibarÄ±yla ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±nÄ±mÄ±zla paylaÅŸÄ±ldÄ±. BenimÂ gizemli kÄ±zla ilgili asÄ±l olarak sÃ¶ylemek istediÄŸim, bu deÄŸil. Gizemli kÄ±zÄ±mÄ±zÄ±n peÅŸine dÃ¼ÅŸen Ã‡orumâ€™u gizemli kÄ±zla Ã¶zdeÅŸ haline getiren basÄ±n mensuplarÄ±mÄ±za ben gizemli Ã‡orumâ€™u tespit etmelerini Ã¶neririm. Gizemli Ã‡orumâ€™da ne vardÄ±r?Â Ä°nanÃ§ turizminden coÄŸrafi gÃ¼zelliÄŸine, insanlarÄ±n misafirperverliÄŸine, Ã‡orumâ€™da gezilecek, gÃ¶rÃ¼lecek su sporlarÄ±nÄ±n bile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir kent olmasÄ±, sanayileÅŸme konusunda savunma sanayi ile ortaklaÅŸa Ã§alÄ±ÅŸabilen ve mÃ¼teÅŸebbis ruhu ile organize sanayinde gÃ¶rev yapan sanayicilerimizle tanÄ±nmasÄ±nÄ± isterim."