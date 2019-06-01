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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muammer İRTEM-Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA)
01.06.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

Gizemli hayırsever veresiye defterindeki borçları ödedi

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BURSA'da ismi açıklanmayan bir hayırsever, düşük gelirli ailelerin yaşadığı mahallede rastgele bir markete giderek veresiye defterindeki tüm borçları ödedi. Versiye defterindeki 10 bin liraya yakın borcu ödeyen hayırsever, bayram öncesi 15 ailenin yüzünü güldürdü.

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  • Hayırsever, girdiği markette veresiye defterindeki borçları ödedi
  • Hayırsever, girdiği markette veresiye defterindeki borçları ödedi
  • Hayırsever, girdiği markette veresiye defterindeki borçları ödedi
  • Hayırsever, girdiği markette veresiye defterindeki borçları ödedi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Geçen pazartesi günü, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki markete gelen isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, market sahibi Mehmet Fatih Karabulut’a (27), versiye defterinin olup olmadığını eğer varsa tüm borçları ödemek istediğini belirtti.

Şaşıran market sahibi Karabulut, veresiye defterini çıkartarak hayırsever vatandaşa verdi. Veresiye defterinde yazılı olan 10 bin lira borcu ödeyen hayırsever, hem markete borcu olan 15 ailenin hem de market sahibinin yüzünü güldürdü.

‘SEVİNÇLİ VE ŞAŞKINIM’

Konuyla ilgili açıklama yapan market sahibi Mehmet Fatih Karabulut, "Geçtiğimiz pazartesi günü tanımadığım birisi gelip 'borcu olan, durumu olmayan kişilerin veresiye borcunu ödemek istiyorum' dedi. Ciddi olup olmadığını sordum ve ciddi olduğunu öğrenince borcu olan kişileri sayıp borçlarını gösterdim.

Hiçbir tereddüt yaşamadan cebinden yüklü bir miktar para çıkardı. 15 ailenin 10 bin lira civarında borcunu tek seferde kapattı. Bu mübarek günlerde zor durumda olan aileler için çok iyi oldu. Bayram öncesi belki buraya verecekleri parayla çocuklarına kıyafet alabilir ya da okullar açılmadan önce masraflarını karşılayabilirler.

Borçlu olanlar gelip borcunun kapatıldığını öğrendiğinde ise çok şaşırdılar. Bu Osmanlı döneminden duyduğumuz bir kültürdü ancak hiç şahit olmamıştım. Bu duruma çok sevindim ve çok şaşırdım” dedi.

DİĞER HAYIRSEVER KİŞİLERE ÖRNEK OLDU

Bu olayın duyulmasından sonra yardımsever insanların kendisiyle iletişime geçtiğini belirten Karabulut, “Olayı daha sonra sosyal medyada paylaştığımda İstanbul'dan birisi mesaj atıp belirli sayıda erzak paketi hazırlayıp dağıtmamı istedi.

Başka bir gün ise Bursa'dan yine bir hayırsever gelip bir miktar para bıraktı. Yani bu yaşadığımız olay güzel iyiliklere teşvik olmuş oldu” dedi.

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