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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.09.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Gizemi çözülemedi, kaptandan haber yok! Gözyaşlarına boğuldu: 'Kızım babasını soruyor'

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Gizemi çözülemedi, kaptandan haber yok! Gözyaşlarına boğuldu: 'Kızım babasını soruyor'

Arnavutluk’un Şingin sahiline 12 mil mesafede motoru çalışır halde boş olarak bulunan "Atik Bey" isimli katamaranın Türk kaptanı Sezgin Yavuz'dan (33) bir haftadır haber alınamıyor. Eşi Vesile Yavuz, "Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Eşimi geri istiyorum. Kızım babasını soruyor hiçbir şey söyleyemiyorum" dedi.

Kaptan Sezgin Yavuz, “Atik Bey” isimli teknenin sahibi Nedim Akyüz’ü Arnavutluk’a götürdükten sonra Akyüz’ün uçakla döneceğini belirtmesi üzerine tek başına katamaran ile Yunanistan’a yola çıktı.

Arnavutluk'un Şingin sahiline 12 mil açıklarında balıkçılar tarafından boş çalışır halde bulunan teknede Yavuz’un olmaması üzerine soruşturma başlatıldı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan Yavuz’un 3,5 aylık hamile eşi Vesile Yavuz (26) yaptığı açıklamada, eşinin 2 ay önce yurt dışına çıktığını bir hafta önce de dönüş yoluna geçtiğini söyleyerek, "Eşim beni ayın 4'ünde aradı. 'Artık dönüşe geçiyorum. 2 gün sonra arayabilirim seni' diye konuştu. Beni bir daha aramadı. Cumartesi günü teknesi bulundu. Tekne çalışır halde bulunmuş ama eşim içinde yokmuş. Hala da bulunamadı. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Eşimi geri istiyorum. Kızım babasını soruyor hiçbir şey söyleyemiyorum" dedi.

Gizemi çözülemedi, kaptandan haber yok Gözyaşlarına boğuldu: Kızım babasını soruyor
Eşinin hiçbir sağlık problemi olmadığını ve çok iyi yüzebildiğini belirten Yavuz, teknede de herhangi bir hırsızlık yapılmadığını dile getirdi.
Yavuz, eşinin ağabeylerinin de Arnavutluk'a gittiğini, güzel haberler beklediklerini söyledi.

Gizemi çözülemedi, kaptandan haber yok Gözyaşlarına boğuldu: Kızım babasını soruyor

‘Atik Bey’in gizemi çözülemedi: Sezgin Kaptan’dan haber yok
‘Atik Bey’in gizemi çözülemedi: Sezgin Kaptan’dan haber yok

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