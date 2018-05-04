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    Gizemde 5. gece: 'Kızı bulduk' bağrışı ortalığı karıştırdı

    DHA
    04.05.2018 - 00:19 | Son Güncelleme:

    Çorum'da bir hafta içinde 5 gece Ulu Mezarlık’a gelerek gelerek 1982 yılında vefat eden Fatma Ç.ye ait mezarın başında konuşup, ağlayan gizemli genç kız, kentte merak konusu oldu. Kentte farklı söylentiler ortaya atılırken, vatandaşlar gece Ulu mezarlığa akın etti. Bazı vatandaşların ise 'Kızı bulduk' diye bağırmaları üzerine hareketli dakikalar yaşandı.

    Genç kızın kimliğinin tespit edilmesi için bölgeye kamera kurulurken, bu  gece mezarlığa gelen yaklaşık 150 kişilik bir grup, mezarlığın korkuluklarından atlayıp içeriye girdi.

    SOPA VE FENER

    Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen ellerinde sopa ve fenerlerle mezarlığa giren bazı kişiler dışarı çıkarken, birçok kişi ise gizemli kızı bulmadan çıkmayacaklarını belirttiler. 

    Tehlikeye aldırış etmeden demir korkulukların üstünden atlayan bazı vatandaşların ise 'Kızı bulduk' diye bağırmaları üzerine hareketli dakikalar yaşandı. Polis ekipleri mezarlık içerisinde gezinen kişileri dışarıya çıkarmak için çaba sarf ederken, bazı kişiler mezarlıkta gizemli kızı aramayı sürdürdü.

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    Etiketler: gizemli kız , Çorum , Ulu Mezarlık , gündem
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