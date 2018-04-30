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    Gizemi sürüyor... Havadan, denizden ve karadan aranıyor

    İHA
    30.04.2018 - 22:03 | Son Güncelleme:

    Türkiye’de bulunmayan ve dünyada nesli tükenmekte olan siyah kuğunun Bodrum'da görülmesi sonrası AKUT'un başlattığı çalışma devam ediyor. Kuğunun Bodrum’da bulunan özel bir koleje ait olduğu iddia edilirken, havadan, denizden ve karadan arama çalışmaları sürüyor.

    Dün akşam saatlerinde Bitez sahilinde oturan vatandaşlar tarafından görülen siyah renkli kuğu yetkilileri heyecanlandırdı. Dün gece saatlerinden beri aranan kuğu halen bulunamadı. AKUT ekipleri bugün öğlenden sonra tekrar Bitez sahiline gelerek arama yaptı. Hem karadan hem de denizden aranan kuğunun izine rastlanamadı. 7 kişilik ekibi ile sahili didik didik aramaya devan eden AKUT ekibi denizde teknelerin, iskelelerin etrafını ararken karada ise tüm park ve bahçelerde arama yaptı. Ekipler drone da kullanarak tüm sahili şeridini havadan taradı.

    TÜM KOYLARDA ARANIYOR

    Gizemi sürüyor... Havadan, denizden ve karadan aranıyor

    Kuğunun bitkin halde olduğunu söyleyen vatandaşlar fotoğrafını çekip Yaban Hayatı koruma Kuruluna göndermişti. Görüntüleri inceleyen Yaban Hayatı Koruma Kurulu yetkilileri kuğunun nesli tükenmekte olan bir cins olduğunu ve acil olarak yakalanması gerektiğini AKUT ekiplerine bildirmiş, gece boyunca karanlık denizde siyah kuğu aranmıştı. Tatlı suda ve göletlerde yaşayan kuğunun Yeni Zelanda bölgesinde neslinin tükendiği, Avustralya’nın Güney bölgesinde az sayıda bulunduğu öğrenildi.

    Türkiye’de bulunmayan bir cins olan siyah kuğu Bodrum’daki tüm sahil şeritlerinde aranıyor. Birçok vatandaş ise AKUT'u arayarak, kuğuyu Kumbahçe ve Yalıçiflik bölgesinde gördüklerini söyledi.

    "KUĞUYU İZLEMEKTEN ÇEKİM YAPAMADIM"

    Gizemi sürüyor... Havadan, denizden ve karadan aranıyor

    Kuğuyu gören bir vatandaş ilk kez siyah bir kuğu gördüğünü belirterek, “Arkadaşlarımız geldi denize bir siyah kuş indi dediler. Koştura koştura geldik. Birileri ellerinde fotoğraf makineleri ile kuğuyu çekiyor. Ben bir anda şaşırdım. Dediler ki bu kuğu ben inanamadım. Çok belgesel izleyen bir vatandaş olarak hiç siyah kuğu görmemiştim. Böyle güzel bir şey olamaz. Ekmek attık, peşinden yürümeye çalıştık ama Akşamüzeri olduğu için bir anda hava kararınca gözlerden kayboldu. Kuşu izlemekten video çekmek bile aklıma gelmedi” şeklinde konuştu.

    "İSPAT LAZIM"

    Gizemi sürüyor... Havadan, denizden ve karadan aranıyor

    Bodrum Akut Lideri Sadettin Uslu ise arama çalışmalarına devam ettiklerini belirterek “Kuğuyu bulabilme ümidiyle bugün de aramalarımıza devam ettik.

    Maalesef şu ana kadar siyah kuğuya ulaşamadık. Dileriz sağlık durumu yerindedir. Endişemiz yaralanma durumunda kıyıda mahsur kalmasındandır. Bazı vatandaşlar kendilerinin olduğunu iddia etti. Bazı vatandaşlar ise Yalıçiflik tarafında kuğuyu gördüklerini söylediler. Ülkemizde olmayan ve nesli tükenmekte olan bir kuşun, kimlik bilgileri ile kendilerinin olduğunun ispatı lazım. Doğal Hayatı Koruma Kuruluda bu anlamda çok hassa davranıyor. Türkiye’de olmayan bir kuğu cinsi. Avustralya’nın belli bir bölümünde var. Yeni Zelanda’da nesli tükenmiş Siyah kuğu’nun. Doğal Hayatı Koruma kurulu yetkilileri titiz bir şekilde konunun üzerinde duruyor. Bizde elimizden gelen tüm desteği veriyoruz” dedi.

    KOLEJDEN KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

    Gizemi sürüyor... Havadan, denizden ve karadan aranıyor

    Nesli tükenmekte olan ve Türkiye’de bulunmayan kuğunun Bodrum’da bulunan özel bir kolejin olduğu ve kolej yetkililerinin kuğunun görülmesi üzerine Doğal Hayatı Koruma Kuruluna başvurdukları iddia edildi.

    Avustralya'da özellikle güneyde bulunan kuğu tamamen siyah renkli olması ile biliniyor. Boyu 1 ila 1,5 metre arasında olan siyah kuğunun ağırlığı ise 4 ile 9 kilo arasında değişiyor. Kuğunun en büyük özelliği ise kendi cinsinde boynu en uzun olan kuğu olması.

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