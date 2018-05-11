Gizem öğretmeninin ailesinin hukuk savaşı

1 Ekim 2016 günü Gizem Kıvılcım yönetimindeki 16 JPG 01 plakalı motosikletle 47 yaşındaki Sami K. yönetimindeki 34 DZ 63.. plakalı otomobil Bilecik Sütlük Köyü Kavşağı’nda çarpıştı. Kazada Bursa’da özel bir okulda sınıf öğretmeni olarak çalışan 26 yaşındaki Gizem Kıvılcım yaşamını yitirdi. Kaza tespit tutanağında Gizem Kıvılcım’ın asli kusurlu, sürücü Sami K.’nın ise kusursuz olduğu belirtildi. Adli Tıp Kurumu İstanbul Trafik İhtisas Dairesi’nin 11 Mayıs 2017 tarihli raporunda ise “Otomobil sürücüsü Sami K.’nın kusuru bulunmamaktadır. Karşı istikametten gelerek şerit ihlali yapan Gizem Kıvılcım dikkat ve özen yükümlülüklerini yerine getirmediği için asli kusurludur” denildi. Gizem Kıvılcım’ın olay sırasında başında takılı olan bir kask kamerası olduğunun belirtilmesi üzerine kask kamerasının çözümü için bilirkişi raporu hazırlandı. Hazırlanan bilirkişi raporunda, kaza anındaki kaydın normal şekilde sonlandırılamaması nedeniyle kaza anını gösterir kamera kaydına rastlanılamadığı görüşüne yer verildi.

HAKİM “EKSİK İNCELEME” DEDİ

Kızlarını kaybeden Rıza-Habibe Kıvılcım çifti de hem “yüzde yüz motosiklet sürücüsü kusurlu” diyen bilirkişi raporuna hem de savcılığın takipsizlik kararına itiraz etti. Kaza tespit tutanağının çelişkili olduğu, defalarca olay yerinde keşif yapılmasının istemesine rağmen keşif yapılmadığı ve kask kamerasındaki kayıtların incelenmediği belirtilerek yapılan itiraz kabul edildi. İtirazı değerlendiren Bilecik Sulh Ceza Hakimliği, eksik inceleme yapıldığı gerekçesilye takipsizlik kararını bozdu.

KAYIT VAR, KAZA ANI YOK

Soruşturmayı yürüten savcılık Gizem Kıvılcım’ın şerit ihlali yapıp yapmadığının ve kask kamerasının çözümü için Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ile Ankara Kriminal Polis Labaratuvarı Müdürlüğü’ne yazı gönderdi. Ancak her iki ilden gelen cevabi yazılarda kask kamerasının kaza anını gösterir görüntülerin çözümlenmesinin yapılamadığı belirtildi. Kask kamerasının çözümünü elde edemeyen savcılık da kaza ile ilgili tarafların kusur oranının tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişinin 20 Kasım 2017 tarihli raporunda yine Gizem Kıvılcım’ın asli kusurlu olduğu, şüpheli Sami K.’nın ise kusurunun bulunmadığı görüşüne yer verildi. Savcılık, sürücü Sami K. hakkında “taksirle bir kişinin ölümüne sebebiyet verme” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

“FRENE BASMADIM, DİREKSİYONU KIRDIM”

Bilecik 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçen ay görülen ilk duruşmaya Gizem Kıvılcım’ın ailesi ve otomobil sürücüsü şüpheli Sami K. Katıldı. Savunma yapan Sami K., motosikletin birden geri fırladığını ve Gizem Kıvılcım’ın havalanarak yanına düştüğünü belirtti. Aracının 15 metre ileride durduğunu ve hızını yaklaşık 50 kilometre olduğunu ifade eden Sami K., frene basmadığını direksiyonu kırıp kaçmaya çalıştığını, ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. Gizem Kıvılcım’ın babası Rıza Kıvılcım da, kızının düştüğü yeri olay mahalli gibi göstermeye çalıştıklarını ve motosikletin kesinlikle geriye fırlamadığını belirtti.

Gizem Kıvılcım’ın ailesinin avukatı Aziz Uzun ise, en önemli delil olan kask kamerasının çözülmediğini ve kameranın çözülmeden kazanın netleşmesinin mümkün olmayacağını dile getirdi. Mahkeme, davacı ve davalı tanıklarının dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Hürriyet’e konuşan ailenin avukatı Aziz Uzun, “Olay çok sakin bir yolda gerçekleşiyor. Ortada ne kamera ne de görgü tanığı var. Böyle olduğu için Gizem öğretmen de vefat ettiği için karşı taraf jandarmayı yönlendirmiş olabilir. Karşı taraf, “kaza şöyle ya da böyle olmuş” diyerek jandarmaya beyanda bulunmuş olabilir. Biz de bu yüzden kask kamerasını açtırmak istiyoruz. Israrımızın nedeni bu” diye konuştu.