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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağatay KENARLI / İSTANBUL (DHA)
29.06.2019 - 13:07, Son Güncelleme:

Giysi dolabından uyuşturucu serası çıktı

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Giysi dolabından uyuşturucu serası çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de uyuşturucu madde alışverişi yapan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda giysi dolası içerisine kurduğu uyuşturucu serası bulundu. Sera polis kameralarına yansıdı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi’nde 20 Haziran’da iki kişinin uyuşturucu madde alışverişi yaptığını belirleyerek baskın düzenledi. Bu sırada şüpheliler yere üzerlerinde bulunan bin 500 lirayı atarak uyuşturucu alışverişini inkar etti. Yapılan baskında Mahir Ö.(45) ve Erol Ö. (44) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

EVİNDE UYUŞTURUCU MADDE YETİŞTİRDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri ifadelerine başvurduğu şüphelilerden Mahir Ö.’nün evinde uyuşturucu madde yetiştirdiğini ve bulunduğunu söylemesi üzerine Mahir Ö.’nün evinde de arama yaptı. Yapılan aramalarda her biri 700 gram gelen 10 kök hint keneviri, 3 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ile 11 mermi ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ DE SERBEST

Gözaltına alınan şüphelilerden Erol Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahir Ö. ise 21 Haziran’da sevk edildi adliyede savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

GİYSİ DOLABINI UYUŞTURUCU SERASI YAPMIŞ

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin Mahir Ö.’nün evinde yaptığı aramalar polis kameralarına yansıdı. Görüntülerde polis ekiplerinin eve girdikten sonra yaptığı aramalar sırasında bir yatağın altından 3 tabancayı bulması ve Mahir Ö’nün giysi dolabında özel düzenekle saksılar içerisinde uyuşturucu madde yetiştirdiği görüntülendi.

Giysi dolabından uyuşturucu serası çıktı

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