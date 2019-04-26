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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DHA
26.04.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Giyim mağazasında taciz iddiası! Gözaltına alındı...

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Giyim mağazasında taciz iddiası! Gözaltına alındı...

DENİZLİ'de giyim mağazasına giren E.P. isimli kadın, pantolon denediği sırada, mağaza çalışanı Erol Y.'nin kendisini elle taciz ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Erol Y., polis ekiplerince gözaltına alındı.

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  • Giyim mağazasında taciz iddiası Gözaltına alındı...
  • Giyim mağazasında taciz iddiası Gözaltına alındı...
  • Giyim mağazasında taciz iddiası Gözaltına alındı...
  • Giyim mağazasında taciz iddiası Gözaltına alındı...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Gazi Bulvarı'ndaki giyim mağazasında meydana geldi. Mağazaya giren E.P. isimli kadın, pantolonlara baktıktan sonra denemek için birini giyindi. E.P., pantolonu denediği sırada, iddiaya göre, mağaza çalışanı Erol Y., kadının göbek ve basen kısmını elledi. Ağlayıp bağırarak mağazadan çıkan E.P., polisten yardım istedi.

Bulvara gelen polislerle birlikte mağazaya giren E.P., kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Erol Y.'yi gösterip, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Erol Y., polis merkezine götürüldü. E.P. de ifade vermek üzere polis merkezine gitti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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