Gittigidiyor müşteri hizmetleri telefon numarası nedir? Direk operatöre bağlanma ve iletişim no

Gittigidiyor sitesi online alışveriş yapılmasına imkan tanıyan ve içerisinde bireysel şirket ve satıcıların da yer aldığı bir platformdur. Site üzerinde farklı markalara ait ürün çeşitlerinin yer alması sitenin daha çeşitli müşteriler tarafından ziyaret edilmesini sağlamaktadır. Alışveriş esnasında ya da daha sonra müşteri hizmetleri ile iletişim kurarak site üzerinden hizmetleri daha kapsamlı şekilde alabilirsiniz.

Gittigidiyor Müşteri Hizmetleri

Gittidiyor alışveriş sitesi üzerinden elektronik, kozmetik, bahçe, dekorasyon ve tekstil gibi binlerce ürüne online şekilde sahip olabilirsiniz. Gittigidiyor sitesi tarafından müşterilerin şikayet ve sorunları hızlı şekilde çözülmesi için site çeşitli iletişim kanalları sunmuştur. Bu kanallardan birisi de müşteri hizmetleridir. Gittigidiyor müşteri hizmetleri müşteriler için alışveriş öncesi ve sonrasında tüm sorunların giderilmesine yardımcı olur. Özellikle alışveriş esnasında müşterinin takıldığı noktalarda yardımcı olan müşteri hizmetleri, kargo takip, ödeme ve iade gibi konularda müşterilere gerekli desteği sağlamaktadır. Alışveriş sonrasında ise müşterinin her türlü şikayetini giderme noktasında ilgili kişiler müşteri hizmetleridir.

Gittigidiyor Müşteri Hizmetleri Numarası

Gittigidiyor müşteri hizmetlerine bağlanarak, alışverişleriniz ya da site ile ilgili her türlü sorunu çözebilirsiniz. Gittigidiyor sitesine ait müşteri hizmetleri numarası 0850 252 32 29 olarak belirlenmiştir. Bu numaradan size ve alışverişlerinize uygun kanallara bağlanarak, müşteri temsilcisi ile doğrudan görüşme imkanı elde edersiniz. Gittigidiyor online alışveriş sitesi müşterilerinin daha iyi bir hizmet alması için haftanın her günü müşteri hizmetlerine ulaşma imkanını da sağlamıştır. Hat üzerinden günün her saatinde gerekli desteği alabilir ve tüm sorularınızı müşteri hizmetlerine iletebilirsiniz.

Gittigidiyor Müşteri Hizmetleri Direkt Operatöre Bağlanma

Gittigidiyor müşteri hizmetleri haftanın her günü 7/24 müşterilerine gerekli desteği sağlamaktadır. Müşteri hizmetleri ile doğrudan görüşmek için 0850 252 32 29 numarasını arayabilirsiniz. E-mail ortamından iletişim daha fazla zaman aldığı için direkt 0850 252 32 29 numarasını aramanız yeterli olacaktır. Bu hat üzerinden alışverişlerinizle ilgili iptal, kargo, ürün iadesi ve ödeme gibi her türlü konu başlığı hakkında müşteri hizmetleri ile görüşebilirsiniz.

Gittigidiyor Müşteri Hizmetleri İletişim ve Adres

Gittigidiyor sitesi üzerinden online alışverişlerinizde çoğu zaman bir desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Gittigidiyor sitesi müşterilerden gelen talepleri karşılamak için müşterilerine 7/24 hizmet sunan müşteri hizmetleri hattını oluşturmuştur. Bu hat üzerinden site ile ilgili tüm işlemleriniz için gerekli öneride bulunabilir, şikayetlerinizi iletebilir ya da varsa taleplerinizi yetkililere iletebilirsiniz. Gittigidiyor müşteri hizmetlerine +90 850 252 32 29 numarası üzerinden doğrudan bağlanabilirsiniz. Eğer sitenin faks numarasına ihtiyaç duyarsanız da +90 (216) 687 02 98 numarasına gerekli fakslarınızı iletebilirsiniz.

Gittigidiyor genel merkez İstanbul ilinde bulunduğu için müşteri hizmetleri de sizlere İstanbul ili üzerinden yardımcı olmaktadır. Gittigidiyor online alışveriş sitesinin genel merkez adresi ise; My Office İş Merkezi, Çiğdem Sokak., No: 1/14, 34746 Barbaros Mah., Ataşehir, İstanbul olarak belirtilmiştir.

Gittigidiyor Hakkında

Gittigidiyor online alışveriş sitesi ilk olarak müşterilerine hizmet vermeye 2001 yılında başlamıştır. 2011 yılında eBay ile bir ortaklık kurmuş ve bir firma bünyesinde yerini almıştır. Türkiye’nin ilk online alışveriş sitesi olarak hizmet vermeye başlayan Gittigidiyor sitesi, 7/24 müşteri hizmetleri hattını da aktif etmiştir. Şuan için site üzerinde 23 milyonu geçen kayıtlı kullanıcı yer almaktadır. Sitede pek çok bireysel satıcının yanı sıra KOBİ’ler ile çeşitli işletmeler de yer almaktadır. Bu işletmelerin sunduğu ürünler Gittigidiyor sitesinin genel kuralları çerçevesinde müşterilere sunulmaktadır. Ayrıca tüm kargo hizmetleri de ürünü sunan satıcı tarafından sağlanmaktadır.