Hem TDK kaynağı hem de diğer kaynaklarda doğru yazımın bitişik mi olduğu cevabı aranmaktadır. İşte aktarılan kelimenin bitişik mi ayrı mı yazıldığı cevabı şu şekildedir.

Gitgide Nasıl Yazılır? Gitgide TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Gitgide kelimesinin kaynaklarda doğru yazımına ilişkin bilgi, bitişik olduğuna yönelik yer almaktadır. Kelimenin TDK Sözlüğü arama motorunda taratılması ile Sözlükte 'gitgide' kelimesinin yer aldığı görülür. Ayrı olan 'git gide' kelimesine ilişkin herhangi bir sonuç bulunmaması ise, doğru yazımın gitgide olduğunu göstermektedir. Ayriyeten ayrı olan kelimenin de imla hatasına neden olduğu belirtiliyor.

TDK'da gitgide kelimesi bitişik yer alır. Doğru yazımın bitişik olduğu kanaatine varabilmek için kelimenin motorda aratılması yeterli olacaktır. Hangi kelime mevcutsa doğru yazımın da o kelime olduğu anlamına gelmektedir.

Sözlükte anlamı; zaman ilerledikçe, giderek, gittikçe ve ileride olarak yer almaktadır. Yer alan bu anlamına istinaden Enis Behiç Koryürek'in cümlesine yer verilmiştir.

"Hava sıcak, yol çorak, gitgide / Azalmıştı yiyecek heybede"

Bitişik yazılan gitgide kelimesinin cümle içinde nasıl kullanılması gerektiğini ise örnek cümleler ile görebilirsiniz.

Gitgide yerli üretim ürünlerine ilgi duyuyoruz.

Kaliteye etkiyen unsurlar gitgide önemsizleşiyor.

Maaşlar gitgide artarak yükseliyor.