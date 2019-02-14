Gitar kılıfı içindeki uyuşturucuyla kaçış köprüde son buldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGitar kılıfı içindeki uyuşturucuyla kaçış köprüde son buldu
GeriGündem Gitar kılıfı içindeki uyuşturucuyla kaçış köprüde son buldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
14.02.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Gitar kılıfı içindeki uyuşturucuyla kaçış köprüde son buldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gitar kılıfı içindeki uyuşturucuyla kaçış köprüde son buldu

Kocaeli'den Yalova'ya uyuşturucu taşırken polisin "dur" ihtarına uymayan ve Osmangazi Köprüsü'nde otomobilleriyle ters yönde giden 3 şüpheli ile polisler arasında "film gibi" kovalamaca yaşandı. Ekiplerin, iki polis aracına çarptıktan sonra durup koşarken gitar kılıfı içindeki sentetik uyuşturucuyu köprüden atan zanlıları yakalama anı termal kameralara yansıdı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente bir araçla uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Kocaeli'den Yalova yönüne seyreden 3 kişinin bulunduğu otomobili durdurarak, kontrol etmek istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan ve Osmangazi Köprüsü'ne girerek kaçmaya başlayan şüpheliler takibe alındı.

Söz konusu aracın sürücüsü E.D. (46), Hersek Gişeleri'nin ekiplerce kapatıldığını fark ederek, ters yönde seyretmeye başladı. Ekipler ise aracı durdurmak için bu kez yola barikat kurdu.

Köprüde süratle ilerleyen otomobili emniyet güçlerinin üzerine süren şüpheliler, iki polis aracına çarpıp bir süre daha ilerledikten sonra durdu.

Araçtan inip koşarken uyuşturucuyu köprüden attı

Otomobili terk eden sürücü E.D. ve R.Ş. (41) ile kadın şüpheli N.C. (26) koşarak kaçmaya devam etti.

E.D, elindeki gitar kılıfı içine gizlenmiş 3 kilo 468 gram sentetik uyuşturucuyu, kaçarken köprüden attı.

R.Ş. ve N.C. köprü üzerinde, bariyerini aşıp 20 metre yükseklikten atlayarak yaralanan sürücü E.D. ise düştüğü yerde yakalandı.

Kovalamacayı termal kameralar kaydetti

Film gibi kovalamaca, Osmangazi Köprüsü'nün termal kameralarınca anbean görüntülendi.

Yaşanan kovalamaca sonrası şüpheliler gözaltına alındı. Köprüden toprak zemine atılan uyuşturucu da ele geçirildi.

Ayakları kırılan E.D. hastaneye kaldırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden R.Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, N.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bolu Dağı’nda kar yağışı başladı

Patronun odasında kendini başından vurdu

Duvarı delerek 100 bin liralık gümüş takı çaldılar

Sabah iş yerine gelince şaşkına döndü!