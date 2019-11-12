Girne’de tapu operasyonu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGirne’de tapu operasyonu
GeriGündem Girne’de tapu operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ömer BİLGE/GİRNE
12.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Girne’de tapu operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Girne’de tapu operasyonu

Altınbaş Holding Yönetimi Kurulu Üyesi Kıbrıslı işadamı Vakkas Altınbaş ve yeğeni Mehmet Altınbaş Girne’de mülk devirlerinde sahte sözleşme hazırladıkları iddiasıyla tutuklandı. Vakkas Altınbaş ve holding yönetimi kurulu başkanı Sofu Altınbaş’ın oğlu Mehmet Altınbaş’ın tutuklanmalarına yol açan mülk davası şöyle gelişti:

18 MÜLKÜN DEVİR DAVASI

İngiltere’de yaşayan Hüseyin Cahit, iki yıl önce Girne’de 18 ayrı tapudan oluşan mülklerini 7 milyon İngiliz Sterlini’ne Vakkas Altınbaş’ın oğlu Orkun Altınbaş ile Mehmet Altınbaş’a sattı. Satış sözleşmesini Cahit’in vekalet verdiği Ahmet Bayraktar imzaladı. Cahit, 4 milyon sterlin nakit ve Vakkas Altınbaş imzalı 3 milyon sterlinlik 2 çek aldı. Ancak mülkler Altınbaş Ailesi’ne devredilmedi. Bunun üzerine aile, dava açıp yürütmeyi durdurma kararı aldı. Süreç devam ederken, Hüseyin Cahit, İngiltere’de öldü. Temsilci Ahmet Bayraktar ise yeni bir sözleşmeyle mülkleri 3 milyon sterline Altınbaş Ailesi’ne yeniden satmak istedi. Cahit’in mirasçıları, polise sahte vekaletnameyle mülklerin devredileceği ihbarında bulundu.

ESAS MAĞDUR BİZİZ

Bayraktar, ifadesinde yeni sözleşmeyi bir milyon sterline, Vakkas Altınbaş’ın talebi üzerine hazırladığını ileri sürdü. Dün Girne’de mahkemeye çıkartılan Vakkas Altınbaş, Mehmet Altınbaş ve 5 kişi hakkında bir günlüğüne tutuklama kararı verildi. Vakkas Altınbaş’ın oğlu Orkun Altınbaş, yurtdışında olduğu için duruşmaya gelemedi. Davanın ikinci duruşması bugün yapılacak. Altınbaş Holding Yönetimi Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, “Büyük bir komplo kuruldu, esas mağdur biziz. Altınbaş Ailesi olarak kendimizi tam bir organize komplo içerisinde bulduk” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle