Girne’de tapu operasyonu
Altınbaş Holding Yönetimi Kurulu Üyesi Kıbrıslı işadamı Vakkas Altınbaş ve yeğeni Mehmet Altınbaş Girne’de mülk devirlerinde sahte sözleşme hazırladıkları iddiasıyla tutuklandı. Vakkas Altınbaş ve holding yönetimi kurulu başkanı Sofu Altınbaş’ın oğlu Mehmet Altınbaş’ın tutuklanmalarına yol açan mülk davası şöyle gelişti:
18 MÜLKÜN DEVİR DAVASI
İngiltere’de yaşayan Hüseyin Cahit, iki yıl önce Girne’de 18 ayrı tapudan oluşan mülklerini 7 milyon İngiliz Sterlini’ne Vakkas Altınbaş’ın oğlu Orkun Altınbaş ile Mehmet Altınbaş’a sattı. Satış sözleşmesini Cahit’in vekalet verdiği Ahmet Bayraktar imzaladı. Cahit, 4 milyon sterlin nakit ve Vakkas Altınbaş imzalı 3 milyon sterlinlik 2 çek aldı. Ancak mülkler Altınbaş Ailesi’ne devredilmedi. Bunun üzerine aile, dava açıp yürütmeyi durdurma kararı aldı. Süreç devam ederken, Hüseyin Cahit, İngiltere’de öldü. Temsilci Ahmet Bayraktar ise yeni bir sözleşmeyle mülkleri 3 milyon sterline Altınbaş Ailesi’ne yeniden satmak istedi. Cahit’in mirasçıları, polise sahte vekaletnameyle mülklerin devredileceği ihbarında bulundu.
ESAS MAĞDUR BİZİZ
Bayraktar, ifadesinde yeni sözleşmeyi bir milyon sterline, Vakkas Altınbaş’ın talebi üzerine hazırladığını ileri sürdü. Dün Girne’de mahkemeye çıkartılan Vakkas Altınbaş, Mehmet Altınbaş ve 5 kişi hakkında bir günlüğüne tutuklama kararı verildi. Vakkas Altınbaş’ın oğlu Orkun Altınbaş, yurtdışında olduğu için duruşmaya gelemedi. Davanın ikinci duruşması bugün yapılacak. Altınbaş Holding Yönetimi Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, “Büyük bir komplo kuruldu, esas mağdur biziz. Altınbaş Ailesi olarak kendimizi tam bir organize komplo içerisinde bulduk” dedi.
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