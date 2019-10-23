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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.10.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

Girlevik Şelalesi nerede?

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Girlevik Şelalesi nerede?

Girlevik Şelalesi, Erzincan şehir merkezine yaklaşık 35 km mesafede, Çağlayan bucağı, Girlevik köyünde bulunmaktadır. Şelale; doğal güzellikleri, bitki örtüsü, ağaçları, serin havası ve dinlenme yerleriyle Erzincan' ın en çok tercih edilen mesire yeridir.

Yüksekliği yaklaşık 30 metre olan, üç katlı birçok koldan akan Girlevik Şelalesine, yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen yıl daha da artmaktadır. Özellikle bahar aylarında açan papatyalar, rengarenk küpe çiçekleri ve daha birçok farklı bitki türü görsel bir şölen sunmaktadır. Şelaleyi ziyarete gelen misafirler, iğde ağaçlarının gölgesinden piknik yapmakta ve serinlemektedir. Kış aylarında hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi, Girlevik Şelalesinin donmasına neden olmaktadır. Şelalenin bu hali, oldukça ilgi çekicidir. Donmayla birlikte oluşan buz sarkıtları, buz tırmanıcılığı sporu için elverişli bir ortam sağlamaktadır. Kış aylarında bu spora gönül verenler, donmuş şelalede gösteri yapmaktadır.

Girlevik Şelalesi'nde sonbahar güzelliği

Erzincan'da doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi, 40 metreden dökülen sularıyla ziyaretçilerini cezbediyor - Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın ise metrelerce yükseklikteki buz sarkıtlarıyla büyüleyen şelale, sonbaharın yaşandığı şu sıralarda sararan yapraklarla misafirlerini renk cümbüşü içerisinde ağırlıyor

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kalecik köyünde 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, doğaseverlere her mevsim ayrı güzellik sunuyor.  Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın ise metrelerce yükseklikteki buz sarkıtlarıyla büyüleyen şelale, sonbahar mevsiminin yaşandığı şu sıralarda sararan yapraklarla misafirlerini ağırlıyor.
Doğanın farklı renkleri arasında 40 metreden dökülen sularıyla seyrine doyumsuz güzellikler sergileyen şelale, çevre illerden kente gelen çok sayıda doğasever tarafından ziyaret ediliyor.

"Şelalenin sonbaharda ayrı bir güzelliği oluyor"

Girlevik Şelalesi'ni ziyaret eden Beyza Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şelalenin doğal güzelliğe sahip bir tabiat parkı olduğunu söyledi.
Şelaleyi mümkün olduğu kadar sık ziyaret etmeye çalıştıklarını ifade eden Polat, şöyle konuştu:
"Şelalenin sonbaharda ayrı bir güzelliği oluyor. Herkesin gelip görmesi gereken doğal bir güzelliği bulunuyor. Biz burada fotoğraf çektirip, doğal güzelliğin eşsiz tadını piknik yaparak çıkarıyoruz. Erzincan'da görülmesi gereken önemli yerlerden birisi. Herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ediyorum."

"Bize anlatılandan çok daha güzel"
Ziyaretçilerden Ali Aslanoğlu ise doğal güzelliği görmek için Erzurum'dan geldiklerini anlattı. Şelalenin sonbaharda farklı bir güzelliğe büründüğünü aktaran Aslanoğlu, "Yapraklar ve buradaki renk cümbüşü çok güzel. Sarı, yeşil kırmızı, her taraf rengarenk. Yaz aylarında da yemyeşil olacağını düşünüyorum. Bize anlatılandan çok daha güzel. Bu doğal güzelliği görmek için sürekli gelmeyi planlıyorum." diye konuştu.
Şelalenin misafirlerinden Emre Köz de İstanbul'dan geldiğini ifade ederek, Girlevik'in sonbaharda rengarenk güzelliğiyle insana huzur verdiğini dile getirdi.

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