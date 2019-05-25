Girişe böyle gelmişler... Adliye sergisi!
Dünyanın en büyük adliyesi olan İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nin giriş noktalarında yılbaşından bu yana yapılan aramalarda ele geçirilen 8 bin 500 suç aleti sergilendi.
Yakalananlar arasındaki motorlu testere, samuray kılıcı, ekmek bıçağı, kartvizit ve kalem görünümlü bıçaklar, baltalar, keserler, satırlar, orak, elektroşok cihazları ile üzerinde ‘eğitim şart’ yazan sopa dikkat çekti.
Anadolu Adliyesi Başsavcıvekili Uğur Seçgin, “Adliyemiz 5 ayrı bloktan oluşmaktadır. 5 bin çalışanımız bulunmaktadır. Günlük 40 bin vatandaşımız ve avukat adliyeye giriş yapmaktadır” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle