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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nedim KOVAN- Sinan UÇAR/GİRESUN, (DHA)
22.05.2019 - 22:02, Son Güncelleme:

Giriş çıkışlar kapatıldı, çember daraltıldı... Ve yakalandı

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GİRESUN’un Güce ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando timlerinin yürüttüğü eş zamanlı operasyonlarda, İçişleri Bakanlığı’nın ’Terörden arananlar’ listesinde gri kategorideki ’yer alan Aras’ kod adlı PKK’lı terörist Aras Aslan yakalandı.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı’na bağlı JÖH ve komando timleri tarafından Giresun, Ordu, Trabzon, Gümüşhane ve Tokat kırsalında sürdürülen eş zamanlı operasyonlarda geçen hafta Giresun’un Espiye ilçesi kırsalında ’Kawa’ kod adlı Behruz Dudkanlu adlı PKK’lı terörist teslim oldu.

Behruz Dudkanlu’nun yer gösterme ve ifadeleri doğrultusunda bölgede operasyonlar genişletildi. Bin 700 JÖH ve komando timinin katılımı ile Karadeniz’de tüm giriş çıkışlarda güvenlik tedbirlerini sıklaştırarak çember daraltıldı.

Giriş çıkışlar kapatıldı, çember daraltıldı... Ve yakalandı

Operasyonlarda, PKK’nın sözde Karadeniz Açılım Grubu’ndan olan ’Aras’ kod adlı Aras Aslan, Giresun’un Güce kırsalında yakalandı. Tunceli’ye kaçmaya çalıştığı belirlenen PKK’lı teröristin, etrafı kuşatılınca teslim olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı’nın ’Terörden arananlar’ listesinde gri kategorideki ’yer alan Aras’ kod adlı PKK’lı terörist Aras Aslan’ın bölgede çok sayıda silahlı eyleme karıştığı belirtildi

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