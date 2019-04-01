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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
01.04.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Giresun'da zafer Cumhur İttifakı'nın

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Giresun'da zafer Cumhur İttifakı'nın

Giresun Belediye Başkanlığı'na, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı'nın AK Parti'li adayı Aytekin Şenlikoğlu seçildi. CHP, sonuçlara itiraz etti.

Giresun'da yarış, 'millet ittifakı'nın CHP'li adayı ve mevcut belediye başkanı Kerim Aksu ile 'cumhur ittifakı'nın AK Parti'li adayı Aytekin Şenlikoğlu arasında geçti. Kentte, gece boyu sonuçlar belirsizliğini korurken, seçimi kazandığını öne süren her iki ittifakın destekçileri, aynı cadde üzerinde, 30 metre arayla kutlama yaptı. Polis ekipleri ise iki partinin seçmenleri arasında güvenlik önlemleri aldı. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, AK Parti'li Aytekin Şenlikoğlu, belediye başkanı oldu.

280 OY FARKLA KAZANDI

İl Seçim Kurulu'nca açıklanan sonuçlara göre, 'cumhur ittifakı'nın AK Parti'li adayı Şenlikoğlu, 280 oy farkla Giresun Belediye Başkanlığı'na seçildi. Şenlikoğlu, 30 bin 306 oy alırken, Aksu 30 bin 26 oyda kaldı. CHP, sonuçlara itiraz etti. İl Seçim Kurulu, yapılan itirazla ilgili kararını açıklayacak.

AYTEKİN ŞENLİKOĞLU KİMDİR?

Giresun'da, 1972 yılında dünyaya gelen ve burada yaşamını sürdüren Aytekin Şenlikoğlu, ilkokul ve ortaokul eğitimini Merkez Abacıbükü İlkokulu'nda, lise eğitmini ise İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Şenlikoğlu, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Şenlikoğlu, 2002 yılından itibaren kurucusu olduğu AK Parti Giresun İl Teşkilatı'nda; il yönetim kurulu üyeliği, il başkan yardımcılığı, merkez ilçe başkanlığı ve 2 dönem il başkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve 4 çocuk babası Aytekin Şenlikoğlu, 1997 yılından itibaren serbest avukatlığa devam ediyor.

Giresunda zafer Cumhur İttifakının


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