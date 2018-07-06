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    Giresun’da teröristlerle sıcak temas

    İHA
    06.07.2018 - 22:16 | Son Güncelleme:

    Giresun’un Güce ilçesi Kavaklıbel Yaylasında asker ile bir grup PKK’lı arasında sıcak temas sağlandı. Askerin ateş açması sonrası PKK’lılar ormanlık alan kaçtı.

    Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yaşmaklı Bölgesi Kavraz mevkii Kavaklıbel Yaylası’nda operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri yaylada 4 gün önce bir evden erzak çalan terörist grupla karşılaştı. Askerin açtığı il ateş sonrası havanın kararmasında da faydalanan PKK’lılar ormanlık alana kaçtı. Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgeye takviye kuvvetler sevk edildi.

    ORMANLIK ALANA KAÇTILAR

    Güce Belediye Başkanı Aytekin Geçgel ise olaya ilişkin İhlas Haber Ajansı’na (İHA) yaptığı açıklamada, “Yaşmaklı bölgesinde 4 gün önce bir eve girilmişti. Bunun üzerine operasyonlar devam ediyordu. Bu akşamda Kavraz mevkiin Kavaklıbel Yaylasında askerlerimiz terörist grubu görüyor ve ateş ediyor. Havanında kararmasıyla ormanlık alana kaçıyorlar. Yarın inşallah bölgede arama tarama faaliyeti yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

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