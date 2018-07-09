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    Giresun’da teröristler ile sıcak çatışma: 1 asker şehit

    DHA- İHA -AA
    09.07.2018 - 10:00 | Son Güncelleme:

    Giresun’un Güce ilçesine bağlı Ağaçbaşı Yaylası Kavraz mevkiinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışma sonrası bir asker yaralandı. Yaralı asker kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı ve şehit oldu.

    Giresun'un Güce ilçesine bağlı Körükbelen Yaylası’ndaki kırsalda operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerine, bugün saat 05.00 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte bir asker, kasık bölgesine isabet eden mermiyle yaralandı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Kısa süreli çatışmanın ardından teröristler kaçtı.

    Çatışmanın ardından bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Yaralı asker, ambulansla bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı. Kaçan teröristlerin bulunup, etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi.

    YARALI ASEKR ŞEHİT OLDU

    Giresun'un Güce ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan uzman çavuş, tedaviye alındığı Tirebolu Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Bölgede geniş çaplı operasyonun devam ettiği bildirildi.

    Öte yandan, geçtiğimiz gün ilçeye bağlı Kavaklıbel Yaylası'nda operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında sıcak temas sağlanmıştı. Sıcak temas sonrası havanın kararmasından faydalanan terör örgütü mensupları ormanlık alana kaçarak izini kaybettirmişti.

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