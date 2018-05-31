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    Giresun’da sıcak temas: PKK'ya ağır darbe

    DHA
    31.05.2018 - 19:31 | Son Güncelleme:

    GİRESUN’un Güce ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, Karadeniz yapılanması sorumluları ’Sorej’ kod adlı Barış Coşkun ve ’Bahoz’ kod adlı Hıdır Doğru adlı teröristler etkisiz hale getirildi.

    Giresun’da, PKK terör örgütünün sözde Karadeniz yapılanmasına yönelik arazi arama tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, bir grup PKK’lı teröristle sıcak temas sağladı.

    Giresun’da sıcak temas: PKKya ağır darbe

    Güce ilçesi kırsalında çatışma çıktı. Çatışmada, PKK’lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, kaçan teröristler takibe alındı.

    Giresun’da sıcak temas: PKKya ağır darbe

    Etkisiz hale getirilen teröristlerin, PKK’nın sözde Karadeniz yapılanması sorumluları ’Sorej’ kod adlı Barış Coşkun ve ’Bahoz’ kod adlı Hıdır Doğru olduğu belirtildi.

    Etiketler: gündem
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