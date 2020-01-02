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DHA-Genel - Türkiye-Giresun - Hakan KABAHASANOĞLU
Haber Giriş: 02.01.2020 - 14:31,Son Güncelleme:/

Giresun'da heyelan yolu kapattı

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Giresun'da heyelan yolu kapattı

GİRESUN’un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Bulancak- Kovanlık karayolu ulaşıma kapandı.

Bulancak- Kovanlık beldesi karayolunun taş ocağı mevkisinde öğle saatlerinde meydana heyelan sonucu kaya parçaları yolu kapattı. Yolun ulaşıma açılması için karayolları ekipleri çalışma başlatırken, ulaşım Alibeyköy yönünden sağlanıyor.

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