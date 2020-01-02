DHA-Genel - Türkiye-Giresun - Hakan KABAHASANOĞLU
Haber Giriş: 02.01.2020 - 14:31,
Giresun'da heyelan yolu kapattı
GİRESUN’un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Bulancak- Kovanlık karayolu ulaşıma kapandı.
Bulancak- Kovanlık beldesi karayolunun taş ocağı mevkisinde öğle saatlerinde meydana heyelan sonucu kaya parçaları yolu kapattı. Yolun ulaşıma açılması için karayolları ekipleri çalışma başlatırken, ulaşım Alibeyköy yönünden sağlanıyor.
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