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    Giresun'da çobandan yiyecek alan teröristler aranıyor

    Hakan KABAHASANOĞLU/DHA
    06.07.2018 - 15:12 | Son Güncelleme:

    Giresun’un Alucra ilçesindeki kırsal alanda hayvanlarını otlatan çobandan yiyecek aldığı saptanan PKK'lı teröristleri yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

    İlçenin Ardıç köyündeki kırsalda hayvanlarını otlatan bir çobandan sabah saatlerinde sayıları 2-3 kişi olduğu tahmin edilen PKK'lı teröristler yiyecek aldı. Teröristlere yiyecek veren çoban, daha sonra jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler köye sevk edildi. Ardıç köyüne gelen güvenlik güçleri, bölgede teröristleri yakalamak için geniş çağlı operasyon başlattı. Bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri de takviye olarak sevk edildi. Teröristlerin, güvenlik güçlerince 31 Mayıs'ta Güce ilçesindeki operasyonda 2’si etkisiz hale getirilen gruptan olduğu belirtildi.

     

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    Etiketler: Giresun , terörist
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