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Haber Giriş: 12.01.2020 - 01:19,Son Güncelleme:/

Giresun’da 11 saat elektrik kesintisi yaşanacak

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Giresun’da 11 saat elektrik kesintisi yaşanacak

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle Çoruh EDAŞ Giresun İl Müdürlüğü 11 saatlik kesinti yaşanacağını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, Giresun merkez ve iki ilçeyi kapsayacak olan kesintinin Pazar sabah 07.00 ile akşam 18.00 arası uygulanacağı bildirildi.

Çoruh EDAŞ’tan yapılan açıklamada, “Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından, 12 Ocak Pazar günü 07.00-18.00 saatleri arasında Giresun trafo merkezinde iletim hatları bağlantı çalışması gerçekleştirileceği nedeniyle Giresun merkez ile Bulancak ve Keşap ilçelerinde enerji kesintisi uygulanacaktır” denildi.

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