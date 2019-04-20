Giresun'a şehit ateşi düştü
Hakkari'de Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden Sözleşmeli Er Murat Şahin'in (23) acı haberi, Giresun’un Espiye ilçesindeki ailesine ulaştı.
Sözleşmeli Piyade Er Murat Şahin'in şehit olduğu haberini, Giresun'un Espiye ilçesinde yaşayan ailesine, eve gelen askeri yetkililer verdi. Acı haberle birlikte şehidin ailesi gözyaşlarına boğuldu.
Şehidin evi ile sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti.
Bekar olan Şahin'in cenazesinin, bugün ikindide düzenlenecek törenin ardından ilçede toprağa verilmesi bekleniyor.
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