Giresun TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giresun TOKİ kura çekiliş sonuçları bölgede ikamet eden ve 300 konut için başvuruda bulunan birçok vatandaşın gündeminde yer alıyordu. Giresun TOKİ kura sonuçları için TC Kimlik Numarası ile detaylı bilgi almak mümkün olacak. İşte, Giresun TOKİ kura sonuçları hakkında bazı bilgiler
Giresun TOKİ kura sonuçları, 11-22 Mart tarihlerinde alınan başvuruların ardından araştırılmaya başlandı. 75 ve 110 metrekare olmak üzere 300 daireyi satışa çıkaran Giresun TOKİ, sahipleri ise kura ile belirledi.
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KURADA KAZANANLAR HANGİ İŞLEMLERİ YAPACAK?
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T. Halk Bankası A.Ş.’nin Giresun Şubesi’nde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.
Sözleşme imzalama aşamasında;
1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Giresun il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge, (3+1 konut tipi hariç)
2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.500 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç)
Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.
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