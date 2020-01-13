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DHA-Kadir ÇELİK
Haber Giriş: 13.01.2020 - 15:59,Son Güncelleme:/

Girdiği evden zeytinyağı çaldı

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Girdiği evden zeytinyağı çaldı

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, girdiği evden zeytinyağı çalan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Yeşilyurt Mahallesindeki bir evde 2 gün önce yaşanan hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı. Evden 1 dizüstü bilgisayar, 2 tablet bilgisayar ile 20 kilogram zeytinyağı çalan şüphelinin aynı mahallede yaşayan İ.K. (23) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan İ.K.nin evinde çalınan malzemeler ele geçirildi. Şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

 

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