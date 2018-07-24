Gilbert sendromu nedir, belirtileri neler?
Aileden kalıtımla geçen bir hastalık olan gilbert sendorumu, özellikle gözlerde kendisini belli eder. Gilbert sendromuna sebep olan anormal gen oldukça yaygındır ve birçok insan bu genin bir kopyasını taşır. Peki, gilbert sendorumu tam olarak nedir, belirtileri neler?
Gilbert sendromu, Karaciğerde kandaki sarılık maddesini bağlayıp bağırsağa atılmasını sağlayan enzimdeki probleme bağlı hafif sarılık halidir. Ender olarak semptomlara yol açsa da, bilirubin düzeyini süt sarılığına neden olacak kadar yükseltebilir. Bu genetik hastalığın yıllarca farkına varmadan yaşandığı oluyor. Genelde stres, yorgunluk, susuz kalma veya alkol kullanımından sonra olmakla beraber en belirgin işaretlerinden biri yüz ve gözlerde sararmadır.
Şikayetleri:
Hafif sarılık.(Özellikler gözlerde)
Bulguları:
Kanda biliribun hafif artması
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır:
Özellikle sarılığa neden olan diğer hastalıkların olmadığının gösterilmesi önemlidir.
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır?
İzlenmesi uygundur.
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