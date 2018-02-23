Gidiş nedenimiz teröristlerdir

İslahiye’de Suriyelilerin barınma merkezi olarak kullanılan kamp alanı, Zeytin Dalı harekâtında YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı meskun mahal operasyonlarını yürütecek Jandarma ve Polis Özel Harekât timleri ile güvenlik korucuları için Müşterek Görev Merkezi’ne dönüştürüldü. Görev merkezinin dünkü açılışına Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı katıldı.

Zeytin Dalı harekâtını yöneten Korgeneral Temel, Gaziantep’te toplanan güvenlik güçlerine seslendi.

BİRLİKTE CUMA NAMAZI

Suriye’deki teröristlerle mücadelede görev alacak Jandarma komando ve Özel Harekât birlikleri, Polis Özel Harekât timleri ve güvenlik korucuları ile tek tek selamlaşan heyettekiler, birliklerle cuma namazı kıldı. Zeytin Dalı harekâtına komuta eden Korgeneral Temel, operasyona destek için hazırda bekleyen güvenlik güçlerine hitap etti. Korgeneral Temel, “Sizin tek birinizin tırnağı bin terörist etmez. Sizin hepinizi tek tek alınlarınızdan öpüyorum. Oraya gidiş nedenimiz siviller değil teröristlerdir. Hepinizin gözlerinden öpüyorum yolunuz açık olsun” dedi.

ASKER EŞİYİM GURURLA UĞURLUYORUM

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde açılan merkezde tören alanına saatler öncesinden gelen asker aileleri de gurur içinde olduklarını söylediler.

Kilis’te yaşayan Meltem Arslan da yakınını uğurlayanlardan biriydi. Afrin harekâtında görev alacak eşi Uzman Çavuş Çerkes Arslan için törene 6 yaşındaki oğlu Ömer’le birlikte katılan 5 aylık hamile Meltem Arslan, “Heyecanlıyız. Asker eşiyim bu yüzden gururluyum, gururla göreve uğurluyorum” dedi.