Gider tekrar yazarız
YEREL seçim sonrası ilk cuma namazını Fatih Camisi’nde kılan Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmed Han Türbesi’ni ziyaret etti. Fatih Kadınlar Pazarı’nda da vatandaşlarla selamlaşan İmamoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:
BİZ YÖNETMEYİ BECERECEĞİZ
“Biz yönetmeyi becereceğiz, kimsenin kuşkusu olmasın. O kadar şeffaf bir yönetimi İstanbul ile buluşturacağız ki, İstanbul’un 39 belediye başkanı bizimle çok eşit bir şekilde İstanbulluya hizmet için çalışacak. Eğer İstanbulluya hizmet değil de başka bir şeylere hizmet söz konusu ise bu açıkça vatandaşın önünde cereyan edecek. Benim elim kolum bağlı değil, ben arkamı 16 milyon insana yaslayacağım. Meclisteki herkesi çalışmaya davet edeceğim. Onlarla beraber uyumlu bir şekilde süreci yöneteceğiz. Kendileri de şahit olacaklar.
(Anıtkabir defterini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak imzalaması) Usulleri daha sonra konuşuruz. Defteri almışlarsa bir daha gider bir daha yazarız. Bizim için Anıtkabir’e gitmek çok önemli ve değerli, o konuda fırsat buldukça da gideceğim. Moral bulmak için gideceğim, yine gideriz ve yazarız, sorun olmaz. Kaldı ki usule bu kadar hassas bakıyorlar, İstanbul’da uygulanan usule niye hiç göz atmıyorlar? Şu anda yaratılan ortamın en büyük müsebbibi İstanbul’daki kazandık açıklamalarıdır. Ortada bir sayım var. Sayımla ilgili bizim bir derdimiz yok. İster sağdan sola saysınlar, ister soldan sağa saysınlar inanın bir şey değişmeyecek. Gerçekten en fazla AK Partili hemşehrim üzülüyor. Seçimi kaybettiler, kaybettiklerini biliyorlar, biz de kazandığımızı biliyoruz.”
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