Gıda zehirlenmesi nedir, belirtileri neler?

Gıda zehirlenmesi; toksin, kimyasal veya bakteri, virüs veya parazit içeren gıdaların tüketilmesi sonucunda oluşan ve çok ciddi sağlık riskleri yaratabilen bir hastalık durumudur. Mikroplar veya bunların toksinleri, herhangi bir işlem veya üretim noktasında gıdaları kirletebilir. Evde iyi temizlenmeyen ya da eksik pişirilen gıdalar da zehirlenmeye neden olabilir. Gıda kaynaklı hastalıkların çoğu, kısa sürelidir ve kendiliğinde düzelme özelliğine sahiptir. Ancak bazı ciddi vakalarda fazla sıvı kaybı, böbrek rahatsızlıkları ve daha ciddi riskler olabilir.



- Belirtileri nelerdir?



• Kusma

• İshal

•Mide bulantısı

• Karın krampları

• İştah kaybı

• Hafif ateş

• Halsizlik

• Baş ağrısı



- Ne zaman doktora başvurulmalı?

• Üç günden fazla devam eden ishal

• 38,5 C°’den yüksek ateş• Görme ve konuşma zorluğu

• Ağız kuruluğu ve az idrara çıkma gibi ciddi sıvı kaybı Kanlı ishal



Gıda zehirlenmesinden nasıl korunuruz?



• Ellerinizi özellikle çiğ ete dokunduktan sonra, yemek pişirmeden ve yiyecekleri temizlemeden önce mutlaka yıkayın.



• Çabuk bozulan yiyecekleri en fazla 2 saat içinde tekrar buzdolabına koyun.



• Buzdolabında 1 ya da 2 günden uzun süre beklemiş çiğ et, kümes hayvanı veya balığı pişirip yemeyin.



• Dondurulmuş gıdaları son tüketim tarihinden önce tüketin.• Günü geçmiş, kutusu yırtılmış, eğer konserveyse kutusu şişmiş ya da delinmiş gıdaları kullanmayın.



• Alışılmadık bir kokusu veya bozuk bir tadı olan gıdaları yemeyin.