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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)
17.10.2018 - 09:59, Son Güncelleme:

Gıda mühendisine pusu kurup beyzbol sopasıyla dövdüler

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TARIM ve Orman Müdürlüğü personeli olarak birçok iş yerinde gıda ve hijyen denetimi yapan gıda mühendisi Mirati Haydar Dedeoğlu (35), Muğla'nın Fethiye ilçesindeki evinin önünde kimliği belirsiz 2 kişi tarafından beyzbol sopasıyla dövüldü. Yaşadıklarını anlatan Dedeoğlu, evinin önündeyken kafasına sert şekilde vurulunca yere düştüğünü belirterek, "Yakın bir zamanda bir işletmeden açık bir şekilde hem ben hem birlikte görev yaptığımız arkadaşım tehdit aldık. Bu insanların gözlerini bu kadar karartacağını düşünemedim. Olay, evimin önünde kapıdan çıktıktan sonra oldu. Pusu kurmuşlar. Kafama 9 dikiş atıldı. Elimde de 6 dikiş var" dedi.

Kafası ve kolundan yaralanan Dedeoğlu, 15 gün iş göremez raporu aldı. Saldırının nedeni ve saldırganların yakalanması için çalışmalar sürerken, sendikalar, odalar, sivil toplum örgütleri ve Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları, ortak basın açıklamasıyla olayı kınadı.

Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gıda kontrol mühendisi, evli ve eşi 4 aylık hamile Mirati Haydar Dedeoğlu, 10 Ekim Çarşamba sabahı, Fethiye'nin Taşyaka Mahallesi Deliklitaş mevkisinde bulunan evinin önünde, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından beyzbol sopasıyla dövüldü. Ambulansla hastaneye kaldırdılan Dedeoğlu'nun kafasına ve koluna dikiş atıldı. 1 gün sonra taburcu edilen Mirati Haydar Dedeoğlu'na, 15 gün iş göremez raporu verildi. Olayın ardından saldırganların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis çalışma başlattı ancak saldırganlara ulaşılamadı.

O ANLARI ANLATTI

İş yerlerinde gıda ürünleri ve hijyen denetimleri yaptıklarını belirten, görevi sırasında birçok kez tehdit edildiğini söyleyen Mirati Haydar Dedeoğlu, özellikle bir işletme sahibi tarafından çok ağır tehditler aldığını ifade etti. Yaşadıklarını anlatan Dedeoğlu, evinin önündeyken kafasına sert şekilde vurulunca yere düştüğünü, saldırganların yüzünü göremediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görevim, perakende üretim ve toplu tüketim yerlerini denetlemek. Gördüğümüz eksikler insan sağlığına çok fazla olumsuz etki etmeyecek haldeyse, işletmelere süre veriyoruz. Süre sonunda gerekli tedbirlerin yapılıp, yapılmadığı tespit ediliyor. Ona göre işlemler sürüyor. Asli görevimiz bu. Yakın bir zamanda bir işletmeden açık bir şekilde hem ben hem birlikte görev yaptığımız arkadaşım tehdit aldık. Bu insanların gözlerini bu kadar karartacağını düşünemedim. Olay, evimin önünde kapıdan çıktıktan sonra oldu. Pusu kurmuşlar. Olay anında ilk darbeyi kafama aldım. Kafama 9 dikiş atıldı. Elimde de 6 dikiş var. Bu yaralar onarılacak, geçecek ama bıraktığı psikolojik izler zor geçer gibi. Kafama gelen darbeden sonra tekrar vurmaya devam ettiler. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Farklı illerde de meslektaşlarım benzer olaylar yaşadı."

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