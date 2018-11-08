Gıda malzemelerinin arasında 110 kilogram eroin bulundu
Çorum'da polis ekiplerince yapılan operasyonda, gıda malzemelerinin arasına gizlenmiş 110 kilogram eroin bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmancık ilçesindeki Bölge Trafik İstasyon Amirliği önündeki uygulama noktasında Van'dan İstanbul'a giden E.C'nin kullandığı tırı durdurdu.
Gıda ve çeşitli malzemeler yüklü tırda narkotik dedektör köpeği Panzer ile arama yapıldı. Köpeğin dorsedeki bazı eşyalara tepki vermesi üzerine çuvalları açan polis, üstteki gıda malzemesinin altında koliler içinde paketlenmiş halde 110 kilogram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü ile beraberindeki E.Y. emniyete götürüldü.
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