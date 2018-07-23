Giardiyaz nedir? Giardiyaz belirtileri neler?
Giardiyaz enfeksiyonu ülkemizde de yaygındır ve bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendirilmektedir. Hijyenik koşulların yetersiz olduğu toplu yaşam yerlerinde (huzurevleri, yurtlar, çocuk bakım evleri) giardiyaz enfeksiyonu sık görülmektedir. Peki, giardiyaz tam olarak nedir?
Giardiyaz dünya genelinde insanlarda en yaygın bağırsak parazitozudur. Oral-Fekal temas yoluyla ve dışkı ile kirlenmiş su ve gıdalarla bulaşabilir. Etken Giardia intestinalis (G.lamblia) ince bağırsağın üst kısımlarında mukozaya tutunarak yaşar. Mukozanın salgı tubüllerinin içine penetre olabilir, zaman zaman safra kesesi ve safra yolunda bulunabilir. Enfekte insanların dışkılarıyla dış ortama atılan kistlerin su ve gıdalara oral yolla alınmasıyla oluşur.
Şikayetleri:
İshal, karın ağrısı, şişkinlik, bulantı, iştah kaybı.
Bulguları:
İshal, karın ağrısı, Patlayıcı sulu kötü kokulu dışkı, yağlı dışkı, bulantı, iştah kaybı, aşırı gaz ve yorgunluk.
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır:
Dışkıda ya da duedanal örneklerde kist/trofozoidlerin mikroskopi ile görülmesi tanı koydurucudur. Son yıllarda duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek olan hızlı tanı testleri(ELİSA) kullanılmaya başlanılmıştır. Moleküler yöntemler olarak PCR kullanılmaktadır.
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır :
Özellikle çocuklarda sıvı kaybının karşılanmamasının yanı sıra proteinden zengin diyetle birlikte eksikliği durumunda demir, B vitamini
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