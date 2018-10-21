Ghost Müzikali'nin Türkiye'deki adı ne?
Hollywood’un efsanevi romantik gerilim filmlerinden Ghost’un müzikal uyarlaması Ghost the Musical, Türkiye’de de büyük bir ilgi görüyor. Unutulmaz aşk hikayesi Ghost, özellikle görsel efektleriyle övgü topluyor. Peki, Ghost Müzikali'nin Türkiye'deki adı ne? İşte, Ghost Müzikali hakkıbda bilinmesi gerekenler
Hollywood’un efsanevi romantik gerilim filmlerinden Ghost’un (Hayalet) müzikal uyarlaması Ghost the Musical, New York’lu genç çift Sam ve Molly’nin bir gece Sam’in bıçaklanarak öldürülmesi sonucu başlayan gizemli hikayesini anlatıyor. 2011 yılında Manchester Opera House'da prömiyerini yapan Ghost Müzikali'nin yönetmenliğini Matthew Warchus, başrollerini ise Richard Fleeshman ve Caissie Levy üstleniyor. Görsel efektleriyle övülen prodüksiyon 2012'de Broadway'de sergilendi. Müzikal, bugüne kadar 3 Tony ödülüne aday gösterildi ve birçok ödülün sahibi oldu.
GHOST MÜZİKALİ’NİN KONUSU
Sam ve Molly birbirlerini çok seven bir çifttir. Yeni bir apartmana taşınan çift, yolda serseriler tarafından saldırıya uğrar ve Sam kavga sırasında öldürülür. Ancak Sam bir hayalet olarak yaşamayı sürdürür ve sevgilisini tehlikelerden uzak tutmak ve kendi ölümünü planlayanları bulmak için işin inceliklerini öğrenmeye başlar. Bu arada insanlarla bir falcı aracılığıyla iletişim kurmayı başaran Sam, adım adım öteki dünyaya ilerlerken Molly’e daha çok aşık olmaktan kendisini alamaz.
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