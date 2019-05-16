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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.05.2019 - 02:22, Son Güncelleme:

Hırsızlık şebekesi çökertildi

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Hırsızlık şebekesi çökertildi

Kahramanmaraş'ta evlerden yapılan hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla yapılan uygulamada, gezici hırsızlık şebekesi çökertildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen ikametten hırsızlık olaylarını aydınlatmak ve önlemek amacıyla Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından ilçe giriş ve çıkışlarında, çevre illerden gelen dilenci ve bohçası görünümlü kadınlar üzerinde uygulama yapıldı.

 

“YAKAYI ELE VERDİLER”

Uygulamada resmi ekipler ilçe giriş ve çıkışlarını alırken, sivil ekiplerde kamufle olarak ilçe merkezindeki apartmanların yoğun olduğu bölgelerde takip yaparak bir çalışma yürüttü. Yapılan çalışma neticesinde hırsızlık amacıyla Kayseri’den Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine geldiği öğrenilen S.Y. (26) K.Y. (24) ve Y.T. (17) yaptıkları son hırsızlık olayında, kamera görüntüleriyle birlikte Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

“SUÇ DOSYALARI KABARIK”

Özellikle evden hırsızlık suçlarından çok sayıda suç kaydı olan şüpheli kadınların üzerinde, ikametlerden hırsızlık yapmakta kullandıkları kapı açmaya yarayan özel plastik aparat yakalandığı öğrenildi. Yakalanan kadınlardan, 29 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olan ve 12 ayrı hırsızlık suçundan aranması olan 26 yaşındaki S.Y., 21 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olan 24 yaşındaki K.Y., hırsızlıktan kaydı olan 17 yaşındaki Y.T. Göksun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

"KAPILARI ÇEKİP GİTMEYİN KİLİTLEYİN"

Hırsızlık şebekelerine karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gezici hırsızlık şebekelerine yönelik önleyici, caydırıcı ve engelleyici uygulamalara devam edeceğini bildirdi. Vatandaşlara uyarılarda bulunan emniyet yetkilileri, bohçacı ve dilenci görünümlü şüpheli kadınların hırsızlık amaçlı eve girememesi için kapıların anahtar ile kilitlenmesinin gerektiğinin altını çizdi. Kapıların sadece çekilerek kilitlenmeden bırakılması halinde basit yöntemlerle kolayca açılabileceğini aktaran yetkililer, kapı ara boşluğundan kartı araya geçirerek, kapı dilini düşürüp birkaç saniyede hırsızların içeriye girdiklerini, en iyi yöntemin komşuya bile gidilse kapının kilitlenmesi olduğu ifade edildi.

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