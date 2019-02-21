Gezi protestoları iddianamesi hazır: 6 yıl sonra 16 ağır müebbet
GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada iş insanı Osman Kavala, oyuncu Memet Ali Alabora, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı’nın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli için “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.
ERDOĞAN MÜŞTEKİ
İddianamede 18 Ekim’de 2017’de Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınan ve 16 aydır tutuklu olan Osman Kavala 1 numarada yer aldı. 657 sayfalık iddianamede o dönemde başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar Kurulu ile zarar gören vatandaşların da bulunduğu 746 kişi müşteki olarak yer aldı.
İBADETHANEYE ZARAR
16 şüphelinin “Nitelikli mala zarar verme”, “Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya değiştirilmesi”, “İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme”, “6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet”, “Nitelikli yağma”, “Nitelikli yaralama”, “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçlarından da cezalandırılmaları talep edildi. İddianamede, şüphelilerin bu olaylarda tepe yönetiminde yer almaları sebebiyle, ülke genelinde meydana gelen şiddet olaylarının da faili oldukları savunuldu. Müşteki ifadelerine, görüntü incelemelerine, ihbarlara da yer verilen iddianamede, Gezi Parkı olayları ile ilgili değerlendirmeler, Kavala’nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür A.Ş.’nin rolü, Taksim Dayanışması’nın olaylardaki rolü, FETÖ bağlantısı, Türkiye’yi uluslararası alanda zor durumda bırakmak için yapılan Gezi Parkı olaylarının ‘sui generis’ (kendine özgü) yapısı ve unsurları ele alındığı açıklandı.
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