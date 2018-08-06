Gezi Parkı'nda korkunç görüntü!
Gezi Parkı'nda korkunç görüntüTaksim Gezi Parkı’nda bir genç ani ölümlere neden olan çakmak gazı çekip kendinden geçmesi görenleri korkuttu.
Taksim Gezi Parkı’nda bir kendinden geçmiş şekilde duran genç vatandaşların dikkatini çekti. Oturduğu çimlerde durmakta zorlanan gencin, elinde tuttuğu çakmak gazını zaman zaman içine çektiği fark edildi.Kısa süre sonra elinde tuttuğu çakmak gazı kutusunu, yere fırlattı.Genç çakmak gazı kutusunu fırlattıktan sonra, oturduğu yere çökerek uzun süre elleri şakaklarında bekledi. Uzun süre bu şekilde bekleyen genç, çimlere uzanarak uyudu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle