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Halil YILMAZ / İSTANBUL (DHA)
24.12.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

Gezi Parkı davasında ara karar: Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam

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Gezi Parkı davasında ara karar: Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılananların beraat talebini de reddetti.

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