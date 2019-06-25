Gezi Parkı davası başladı
2013’’teki Gezi Parkı eylemlerini organize ettikleri gerekçesiyle 2’si tutuklu, 6’sı firari 16 sanık hakkında açılan davaya Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’ndeki mahkeme salonunda başlandı.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya Kasım 2017’de tutuklanan Osman Kavala ve Kasım 2018’de tutuklanan Yiğit Aksakoğlu ile tutuksuz sanıklar katıldı. Firari sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Mehmet Ali Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz ve Hanzade Germiyanoğlu duruşmaya gelmedi. Duruşmada sanıklar verdikleri ifadelerde suçlamaları reddetti.
Duruşma bugüne ertelendi. Mahkeme savunmaların ardından tahliye taleplerini karara bağlayacak.
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