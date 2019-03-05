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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA/İSTANBUL
05.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Gezi iddianamesi kabul edildi

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Gezi iddianamesi kabul edildi

Gezi eylemlerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında işadamı Osman Kavala ve oyuncu Memet Ali Alabora’nın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede; 2’si tutuklu, Can Dündar dahil 6’sı hakkında yakalama kararı bulunan 16 sanığın ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve çeşitli suçlardan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 658 yıldan 3 bin 70 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

ETKİ AJANLIĞI İDDİASI

2013’teki Gezi eylemlerinden 6 yıl sonra hazırlanan iddianamede sanıklar önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.
657 sayfalık iddianamenin giriş bölümünde davanın tutuklu sanığı Osman Kavala ile Memet Ali Alabora arasındaki telefon görüşmesine yer verilerek, Kavala’nın, “... Avrupalılar her gördüğümde şeyi soruyor; ‘İyi tamam da hani bu siyasi durumu nasıl değiştirecek’ diye sorup duruyor... ” dediği yer aldı. Alabora’nın da sosyal medya üzerinden “Mesele sadece Gezi Parkı değil arkadaş, sen hâlâ anlamadın mı” şeklinde provokatif paylaşımlar yaparak ‘etki ajanlığı’ yaptıkları iddia edildi.

ZELLO GÖRÜŞMELERİ

Giriş bölümünde Arap Baharı’na ilişkin bilgilerin de yer aldığı iddianamede şu tespitler yer aldı: “Ülkemizde ise bu olayların farklı bir yansıması ve uyarlaması olarak, hakkında iddianame tanzim olunan şüphelilerce İstanbul Taksim Bölgesi Yayalaştırma projesi kapsamında, Taksim Gezi Parkı’ndaki bazı ağaçların 27 Mayıs 2013’te başka yere nakledilmesi bahanesi ile başlayan protesto eylemleri, provokasyonlarla birlikte ülke çapında hükümete yönelik bir kalkışmaya dönüşmüştür. Olayların başlama nedeni şüphelilerce Gezi Parkı ve Topçu Kışlası olarak bahane edilmiştir. Ancak olayların inanılmaz bir hızla ve organizasyon çerçevesinde çok sayıda şehre yayılması da eylemlerin bir kalkışma gayreti ile planlandığını göstermektedir. Güvenlik güçlerinin bu dönemde tespit ettiği haberleşme trafiği de dikkat çekmiştir. Zello sistemi adı verilen internet tabanlı cep telefonu görüşmeleri, aynı anda çok sayıda ilde patlak veren olayların anlık gelişmediğini, planlı şekilde bir güç tarafından hükümete yönelik işlenen suçlar kapsamında yönlendirildiğini göstermiştir.”

Mİ MİNÖR OYUNU

İddianamede, Memet Ali Alabora, eşi sanatçı Ayşe Pınar Alabora, Defne Anter, yazar Handan Meltem Arıkan, reklamcı Melin Osasogie Edomivonyi’nin 7 Temmuz 2012’de birlikte Mısır’ın başkenti Kahire’ye gittikleri ve 15 Temmuz 2012’de döndükleri belirtildi. İddianamede, “Söz konusu şahıslar 30 Temmuz 2012’de ‘Mi Minör’ isimli bir tiyatro oyununun provalarına başlamışlardır. Handan Meltem Arıkan’ın yazdığı ve Memet Ali Alabora’nın yönetmenlik yaptığı Mi Minör, seyircinin de interaktif katıldığı bir oyundur. Nisan 2013’e kadar gösterimde kalan oyunda izleyici sosyal medya aracılığı ile örgütlenip, temsili ülkenin başkanına karşı ayaklanmaya teşvik edilmektedir” denildi. 

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