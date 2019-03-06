Gezi davası 24 Haziran’da Silivri’de
GEZİ protestolarına ilişkin işadamı Osman Kavala, oyuncu Memet Ali Alabora ve gazeteci Can Dündar’ın da arasında bulunduğu 2’si tutuklu 6’sı hakkında yakalama kararı olan 16 kişinin yargılanmasına 24 Haziran 2019’da başlanacak. 5 gün sürecek duruşma Silivri Ceza İnfaz Kurumları’nın karşısındaki duruşma salonunda yapılacak.
19 AY SONRA HÂKİM KARŞISINA ÇIKACAK
“Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” ve çeşitli suçlardan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 658 yıl ile 3 bin 70 hapisle cezalandırılmaları talep edilen sanıklardan işadamı Osman Kavala 1 Kasım 2017’de, Yiğit Aksakoğlu ise 17 Kasım 2018’de tutuklanmıştı.
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