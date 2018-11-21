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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
21.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

'Gezi bu ülkenin özgürlük sesidir'

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'Gezi bu ülkenin özgürlük sesidir'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir grup akademisyenin Gezi eylemleri gerekçesiyle gözaltına alınmasını eleştirerek, “Gezi olaylarından intikam almaya çalışıyorlar. Gezi olayları bu ülkenin demokrasi ve özgürlük sesidir. Gezi’de bu memleketin gençleri, onurlu, yiğit gençleri bir diktatöre diz çöktürdüler, bunu bütün dünya gördü” dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

PARASI OLAN HAPSE GİRMİYOR

“Adalet konusunun ne kadar önemli olduğunu ve bütün inançların temelini adaletin oluşturduğunu biliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, parası olanlar, siyasi arkası olanlar hiç hapishaneye girmiyorlar, hiçbir şekilde hapishanenin önünden bile geçmiyor. Onlara direkt beraat kararı veriliyor. En son FETÖ’nün elebaşı vardı işadamı, savcı hakkında takipsizlik kararı verdi. Niçin? Parası var. Bunlar adaleti yok ediyor.

EVLERİNİ BASMAK NE DEMEK

Adalet tek başına çürümez, bir toplumu içten içe çürütür, yok olmasını sağlar. 16 Kasım 2018, sabaha karşı altı. Polisler bir grup akademisyenin, profesörün, araştırmacının kapısını çalarlar. Bir suç işlemediler ki kaçsınlar. Adalet neyi gerektirir, açarsınız telefonu, ‘Hakkınızda kovuşturma var, şu gün bekliyoruz’ diyebilirsiniz. Sabahın köründe ev basıp götürmek ne demektir, sizi biz cezalandırıyoruz demektir. Sonra da bizim ülkemizde demokrasi var diyecekler. İfadeleri alındı, Yiğit Aksakoğlu dışındakilerin tamamı bırakıldı.

GEZİ’DEN İNTİKAM ÇABASI

Nedeni şu; Osman Kavala 13 aydır tutuklu. İddianame yok, ceza da yok, suç da bulamıyorlar. ‘Evleri basalım, gözaltına alalım, belki delil buluruz’ diye. Geldikleri nokta bu, Gezi olaylarından intikam almaya çalışıyorlar. Gezi olayları bu ülkenin demokrasi ve özgürlük sesidir. Gezi’de bu memleketin onurlu, yiğit gençleri bir diktatöre diz çöktürdüler, bunu bütün dünya gördü.

EREN ERDEM DE İÇERİDE

Eren Erdem de içeride. Avukat Selçuk Kozağaçlı da içerde. Biz adaleti savunuyoruz. Bizim bilmediğimiz suçları varsa, hukuk içinde, adalet çatısı altında yargılanırlar. Ama suçsuz insanları hapse atıp sonra nerede delil bulacağız diyorsanız adalet yoktur, kin ve intikam duygusu vardır.

FABRİKA SATIP HAPİSHANE YAPTILAR

Saman, mercimek, nohut, canlı havyan, zeytin ithal ediyorsak üretim durmuş demektir. Zamlar arka arkaya geliyor. Şeker fabrikalarını özelleştirmeyin dedik. Çıkmaz yolun içinde Türkiye. Ekim ayının ilk haftasında 240 bin ton buğday ithal edildi. Millet eti gramla alıyor. Özelleştirme yaparak yani fabrikaları satarak, hapishane yapan dünyadaki tek iktidar Türkiye’de.

861 MİLYON DOLARLA NE YAPTINIZ?

İDO 1987’de kuruldu kârlı kuruluştu. 2011’de 861 milyon dolara özelleştirdiler. Bu parayla Sarıyer, Beykoz, Silivri’ye metro yapacağız dediler. Yapıldı mı? İstanbullu şu soruyu sorsun ‘861 milyon dolarla ne yaptınız? Nerede bu metro?

ONU DA MI GÖTÜRDÜNÜZ?

Üç soru sormuştum cevabını bekliyorum. Kaşıkçı’nın katillerini niye bıraktın? 100 gün için birçok taahhütte bulundular. Hiçbir emeklinin aylığı bin liranın altında olmayacak dediler. Ne oldu bu bin lira? 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan para nerede? Yoksa onu da mı götürdünüz?” 

YÖRÜK HEDİYESİ

CHP grubunu izlemeye gelen Silifke Yörük derneklerine üye kadınlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Atatürk fotoğrafı hediye etti. Çankaya Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcuları da Kılıçdaroğlu’na çiçek verdi. Kılıçdaroğlu, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. CHP grubunu izlemeye gelen CHP Serinhisar ilçe başkanlığı üyeleri Kılıçdaroğlu’na bıçak ve kuruyemiş hediye etti. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)

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