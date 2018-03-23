Gezginlerin yeni trendi Van Gölü Ekspresi

Ankara'dan hareket ederek Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ ve Muş güzergahını izleyip Tatvan'a varacak olan Van Gölü Ekspresi için Bitlis'in Tatvan ilçesinde hazırlıklar başladı. Kış aylarının sosyal medyadaki seyahat trendi olan Doğu Ekspresi'yle Kars yolculuğunun ardından yeni bir turizm atağına geçecek olan ve gençlerin gözdesi olarak tanımlanan Van Gölü Ekspresi, 25 Mart 2018 tarihinde Ankara Irmak İstasyonu'ndan hareket ederek, 26 Mart 2018 tarihinde son durağı olan Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaşacak.



Bitlis Kültür ve Turizm İl Müdürü Ramazan Gencan, Van Gölü Ekspresi'nin 5 yıl aradan sonra ilk defa Ankara’dan hareket ederek Tatvan’a geleceğini söyledi.

Van Gölü Ekspresi ile yolculuk yapan, bu şehri ve bu kültürü tanımak isteyen misafirlere ev sahipliği yaparak onları ağırlamak istediklerini dile getiren Gencan, “5 yıl önce durmuş olan seferler, pazar günü başlıyor. Pazartesi günü ise Tatvan’a geliyor. Yaklaşık 30 kişilik bir kafilemiz var. Daha sonra birkaç gün içinde tekrar seferler var ve artarak devam edecek. Amacımız bu coğrafyayı, bu şehri ve bu kültürü insanlara tanıtabilmek, bu doğa güzelliklerini herkesin paylaşmasını sağlayabilmektir. Bitlis’imiz çok güzel, Tatvan Nemrut Krater Gölümüz var, Ahlat Selçuklu Mezarlığımız var, Süphan Dağımız var, Van Gölümüz var, inanç ve kültür turizmimiz, doğa turizmimiz ve olabilecek bütün güzelliklere sahip olan bir şehir. Bu güzellikleri keşfetmeleri için bütün gençlerimizi özellikle nostaljik trende yolculuk yaparak şimdiye kadar Doğu Ekspresini kullanan herkesi Bitlis’e ve Tatvan’a davet ediyorum. Gelen kafilemiz; Bitlis ve ilçelerini ziyaret ettikten sonra günübirlik Van ziyaretimiz de olacak. Van’daki tarihi ve kültürel mekanları da gezerek bu coğrafyayı tanımış olacaklar” dedi.



İlerleyen zaman içinde tren seferlerinin arttırılması için girişimlerde de bulunacaklarını sözlerine ekleyen Gencan, “Doğu Ekspresi de ilk başta bir seferle başlamıştı. Daha sonra aşırı bir taleple birlikte sefer sayıları arttı, hatta şimdi bütün gençlerin gözdesi ve hatta ziyaret etmek isteyen birçok kişi var. Ancak 6 aydan önceden rezervasyon bulamıyorlar. Aynı şekilde biz Van Gölü Ekspresi'ni, Doğu Ekspresi'ne alternatif olarak düşündük. İlk kafilemiz geliyor. Amacımız bu güzellikleri yaşattıktan sonra bu ekspres sayısını arttırarak herkesin buraya gelmelerini sağlamaktır. Bunun için çalışmalarımızı yapıyoruz. Müthiş talep var şu anda, rezervasyon bulamıyoruz. Bütün trenler dolu, biz ilgili kuruluşlardan sefer sayılarının arttırılmasını talep ettik ve görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah arttırılırsa, bu bölgeye daha çok insan gelecek. Çünkü bu bölgeyi görmek isteyen o kadar çok insanımız var ki, çok güzel doğa güzelliklerimiz var, bunları keşfetmeyi istiyorlar. İnşallah biz de bunun çalışmasını yapıyoruz. Bunun için sosyal medya çok önemlidir. İnşallah gelen arkadaşlarımızla beraber oluşturacağımız gruplarla bu bölgenin tanıtımını çok daha iyi yapacağız” şeklinde konuştu.



