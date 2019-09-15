Gezgin Fatih Koparan'a saldırı

Olay, öğle saatlerinde Kemal Elgin Bulvarı'nda meydana geldi. Gezgin Fatih Koparan'ın önü, iddiaya göre kendisine ait kuyumcu dükkanına girerken kalabalık grup tarafından kesildi. Gruptakilerden biri Koparan'a "Sen başka yerden dolan, gel; buradan geçme" dedi. Bunun üzerine Koparan, kendisine engel olmaya çalışan kişileri iterek dükkanına girmek istedi. Bu sırada ellerinde sopalar olan yaklaşık 10 kişi, Koparan'a saldırmaya başladı.

Koparan, tekme tokat dövülürken çevredekiler de polise haber verdi. Çevredeki esnafın araya girmesiyle Koparan kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerine sopa, tekme ve yumruk darbeleri alan Koparan, kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık görevlileri ise Koparan'ı ambulansla özel hastaneye kaldırdı.

'ÖLMEM Mİ GEREKİYOR?'

Fatih Koparan, saldırıyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından şunları kaydetti:

'Arkadaşlar mafya hala dükkanımın önünde ölümle tehdit ediyor. Kimse gelmiyor. Polis hala gelmedi. İnsanlar linç etmek için toplandı ve gelen yok uzun süredir. Bunlar kaçakçı arkadaşlar. Ben devamlı polise şikayet ettiğim için rahatsız oldular bir şey yapılmazsa beni öldürecekler. Onlarca kişi ellerinde aletlerle saldırdılar. Hala polislerin yanında ölümle tehdit ediyorlar. Defalarca yazdım burada, defalarca 155'i aradım. Ölmem mi gerekiyor?'

Başı ile vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri ve sağ işaret parmağında kırık olan Koparan, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

POLİSE ŞİKAYETÇİ OLDU

Taburcu olduktan sonra Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne getirilen Fatih Koparan'ın ifadesine başvuruldu. İfadesinde kendisine saldıran kişilerden şikayetçi olan Koparan, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"22 Temmuz'da bu kişiler, bana dükkanımda saldırmışlardı; çünkü hanutçuluk yaptıkları için kendilerinden şikayetçi olmuştum. 3 gün dükkanları kapalı kaldı. 3- 4 gün önce de 155'i arayıp sürekli tehdit edildiğimi bildirdim. 1,5 aydır sürekli ölümle tehdit ediliyorum. Bugün ise dükkanımın önünü kapatıp 'Başka yerden dolan, gel; buradan geçme' diyerek küfrettiler. Ben de bunun üzerine yolu kapatan kişileri ittim. Hazırlıklı olmalılar ki bir anda 8- 10 kişi toplanıp sopalarla saldırdılar. Dükkanıma girerek ağza alınmayacak küfürler edip ölümle tehdit ettiler. Hazırladıkları planı gerçekleştirdiler. Dükkanımın önünü kapatıp beni tahrik edip saldırdılar. Bunları ispatlamak için sürekli kamera ile dolaşmam mı gerekiyor? Bunlar mafya ve çete. Bunlar sürekli turistleri rahatsız ediyorlar ve ben de hanutçuluk yaptıkları için şikayet ediyorum. Herhalde bu gidişle Marmaris'ten gideceğiz; çünkü bu hanutçuluk yapanlara karşı hiçbir şey yapılmıyor."

Önlem amacıyla sivil polis ekiplerinin Koparan'ın kuyumcu dükkanı önünde nöbet tuttuğu görüldü.

Öte yandan 4 İngiliz turistin, Fatih Koparan'a saldıran kişilerin bulunduğu çantacı dükkanından hanutçuluk yaptıkları gerekçesiyle şikayetçi oldukları da öğrenildi.