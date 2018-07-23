Gerontoloji bölümü nedir?
Yaşlılık ve yaşlanmanın bilimi olarak literatürde yer alan Gerontoloji bölümü, Nobel ödüllü Rus bilim insanı İlja Metschnikow tarafından ilk defa kullanılmış ve daha sonra başta ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bir çok üniversitede bölüm olarak okutulmaya başlanmıştır.
Ülkemizde de ilk kez 2009 yılında Gereontoloji bölümü lisans öğrencilerini almıştır ve 2013 yılından beride gerontoloji bölümleri ülkemizin yaşlılık problemlerine çözüm olmak ve vatandaşlarımızın kaliteli bir yaşlılık süreci geçirmesi için üniversitelerimiz gerontologlar yetiştirmeye devam etmektedir.Puanları son yıllarda yükselişte olan ve 4 yıllık lisans programı olan Gerontoloji bölümü için istenen özellikler nedir? Okutulan dersler nelerdir? Mezunları ne iş yapar? Mezun olduktan sonra bu bölümün iş olanakları nelerdir?
Gerontoloji bölümü için istenilen özellikler nelerdir?
- Yaşlı bireyler ile etkili iletişim kurabilen bireylerin tercih etmesi önceliklidir.
- Yaşlı kişiler ile vakit geçirmeyi seven, yaşlıların sık sık istekleri onları yıpratmamalıdır.
- Yaşlı bireylerin yakınlarına gerekli ilgiyi gösterebilmek, problemlere uygun hızlı çözümler üretebilmelidir.
- Sabırlı, sakin ve yaşlıların boş zamanlarında onlar için en uygun aktiviteleri seçebilen bireylerin tercih etmesi önemlidir.
- Ekip çalışmasına uygun aynı zamanda liderlik vasıflarını taşıyan kişiler Gerontoloji bölümünde daha başarılı olacaktır.
Gerontoloji bölümünde okutulan dersler
Gerontoloji bilimi multidisipliner bir bilim olduğu için, bir gerontoloji öğrencisi tıbbi bilimlerden, ekonomiye, hukuka, istatistikten, psikolojiye, sosyolojiye, biyolojiye, personel yönetimine ve bakım modelleri gibi çok farklı yelpazede dersler almaktadır. Nitekim bir gerontolog çalıştığı kurumlarda yönetici pozisyonu ve meslek elemanı statüsünde çalışacağı için örnek olarak bir huzur evinin nasıl işleyeceği konusunda bu sayılan tüm derslerden bilgisi olması gerekmektedir. Ayrıca gerontoloji bölümlerinde uygulamalı alanda dönem içi ve yaz stajları da mevcuttur, buda öğrencilerin öğrenim süreçlerini uygulama alanında da pekiştirmelerini sağlamaktadır.
Gerontoloji bölümü iş olanakları
İş imkanı çok geniş olan Gerontoloji bölümünden mezun öğrenciler ‘’gerontolog’’ unvanı alarak, yaşlı bakım evlerinde, huzurevlerinde, hastahanelerde, hastahanelerin geriatri merkezlerinde, bankalarda( emeklilik sigortaları), turizmde(sağlık otelleri) gibi yaşlıların olduğu kurumlarda iş bulabiliyorlar.
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